Překvapivou zprávu dlouholetý lodivod týmu od Vajgaru potvrdil. „Je to tak. Odcházím z klubu po vzájemné dohodě. Zrálo to nějakou dobu, já i vedení jsme si stále intenzivněji začali uvědomovat, že je čas na změnu, aby mužstvo dostalo nový impuls, který zřejmě potřebuje. A já taky. Hradec mi však navždy zůstane v srdci a s fotbalem se rozhodně neloučím. Pokud o mě bude někde zájem, rád budu dál trénovat,“ podotkl Marek Černoch, který v závěru června oslaví osmačtyřicáté narozeniny.

O tom, že skončí, uvažoval už delší čas, intenzivněji pak od podzimu loňského roku, kdy se jeho mužstvu v divizi vůbec nedařilo. „Myslím, že to po těch letech bude dobře pro obě strany. Teď se k tomu kvůli nedohrané sezoně naskytla poměrně vhodná příležitost, aby měl nový trenér dostatek času na přípravu a poznání hráčů,“ dodal Marek Černoch.

Rovněž vedení FK Jindřichův Hradec 1910 zdůrazňuje, že rozchod proběhl po vzájemné dohodě a bez jakýchkoliv emocí.

„Rozcházíme se jako přátelé. Marka si vážíme a za odvedenou práci bych mu touto cestou chtěl poděkoval. Všichni jsme však cítili, že je to už trochu stereotyp a že mužstvo potřebuje nakopnout. Během koronavirové krize bylo více času přemýšlet o budoucnosti a nakonec jsme se shodli, že pokud má nastat nějaká změna, tak je pro to ideální doba. Pro nás, abychom sehnali nového kouče, a pro Marka, aby si našel jiné angažmá. Důležité je, že to obdobně cítil i on. A na pozici jednatele končí proto, aby jej to nelimitovalo při vyjednávání o dalším trenérském působení,“ vysvětluje předseda klubu Václav Císař.

Jindřichohradečtí funkcionáři budou nyní intenzivně hledat Černochova nástupce. „Nového trenéra bychom rádi angažovali do startu letní přípravy, tedy do začátku července. Konkrétní jména zatím nepadla, je to příliš čerstvé, ale pomalu se začíná rýsovat okruh jmen, která by mohla připadat v úvahu. Rozhodně nechceme učinit nějaký ukvapený krok,“ zdůraznil šéf FK J. Hradec.

Tým mužů do té doby zatím povede asistent Tomáš Cypra, vypomáhat mu bude trenér brankářů Jiří Mazánek a rovněž předseda klubu. V pátek 5. července Hradec čeká přípravné utkání v Třešti a v sobotu 13. června nastoupí na půdě Sokola Sezimovo Ústí, čímž zakončí úvodní blok přípravy.