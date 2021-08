Po nečekaném klopýtnutí v Klatovech mladíci divizního béčka Dynama nastříleli Chebu doma na Složišti pět branek a gólová stavidla otevřel Jan Malecha, jenž po nevydařeném nákopu brankáře Máchy poslal z dobrých pětatřiceti metrů míč pohotově do opuštěné chebské branky a napodobil tak lob Patrika Schicka z nedávného mistrovství Evropy.

Jan Malecha se v divizním zápase béčka Dynama s Chebem (5:0) blýskl pohotovým gólem zdálky. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Já si myslím, že Schick to trefil trošku líp i z větší dálky,“ usmíval se jednadvacetiletý mladík, jenž před časem byl i v přípravě prvoligového áčka. „Ale míč se ke mně odrazil a brankář nebyl v bráně, tak jsem si řekl, že to zkusím napálit a měl jsem štěstí, že mi to tam padlo.“