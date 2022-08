Branky: 39. Vaněk, 49. Boucník, 81. Hájek. ŽK: 0:2 (Sládek, L. Bálek). ČK: 1:0 (89. Podhradský). Diváci: 236. Rozhodčí: Lovětínský – Tupý, Izugrafov.

Katovice: Provazník – Cibulka, Kostka, Janoch, Motl (74. Rejšek) – L. Bálek (74. Habor), Kotrba, Sládek (67. Květoň), Štěch – Uher – Požárek (60. D. Bálek).

Katovickým se v Soběslavi dlouhodobě výsledkově nedaří. K utkání však jeli v dobrém rozpoložení, kdy měli ze tří kol na kontě sedm bodů. „Paradoxně jsme tentokrát sehráli asi nejlepší náš zápas na soběslavském hřišti, přesto jsme výsledkově opět propadli. V první půli jsme byli lepším týmem, tlačili se do brány soupeře, měli řadu standardek i brejkových situací, ale Soběslav nás tradičně potrestala po rychlém brejku. Do toho se dostal Vaněk a proměnil. Na to jsme hráče upozorňovali, ale opět jsme to neubránili. Domácí prakticky ze druhé střely na bránu dali gól. My žádný, a tak se šlo do kabin za stavu 1:0 pro domácí,“ shrnul první půli katovický trenér Přemysl Šroub.

Po změně stran se Katovickým zápas zlomit nepodařilo. „V kabině jsme si řekli, jak to chceme hrát, ale hned po pár minutách jsme dostali druhý gól. Museli jsme to celé přeskupit a již v tom byl chaos. Na konci jsme dostali už brejku do otevřené obrany, kdy jsme hráli vabank, třetí gól,“ doplnil trenér ke druhé půli.

V bráně Katovic opět dostal příležitost Provazník, v poli musel trenér udělat nějaké změny. „Provazník minule zachytal dobře, tak dostal znovu šanci. Nemohli s námi jet Kadula a Chylík. To byl velký zásah do sestavy. Bez Jindry Kaduly jsme bohužel poloviční, což se projevilo. V obraně chyběly hlavičkové dispozice Chylíka. Zásah do obrany je vždy složitý,“ doplnil ke změnám v sestavě trenér.

V příštím kole přijede do Katovic Komárov, nováček soutěže. „Díval jsem se na ně nyní, kdy prohráli s Petřínem Plzeň. Hrají dobře, na nováčka super. Nyní poprvé prohráli. Viděl jsem tam řadu zkušených hráčů, které doplňovali rychlí mladíci. Opět to bude těžké, ale v divizi žádný snadný zápas není,“ pozval trenér Šroub na další utkání do Dudák arény.