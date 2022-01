„Vstup do sezony jsme měli velmi dobrý, ale pak jsme trochu usnuli na vavřínech a v soubojích s předními týmy soutěže jsme vyhořeli a schytali debakly. Horko těžko jsme se pak dostávali do herní i psychické pohody, ale cením si toho, že mužstvo v sobě díky píli a pracovitosti ztracenou sebedůvěru opět našlo a v závěru podzimu získalo několik velmi důležitých bodů,“ poznamenal trenér jindřichohradeckých fotbalistů Roman Lukáč.

Na celky pod sebou má sice jistý bodový polštář, ale na jaře se musí mít na pozoru, aby se nezapletl do ošidných bojů o záchranu.

„Jsme sice na nesestupové pozici, ale musíme zůstat pokorní a obezřetní. Naší prioritou zůstává záchrana v divizi,“ konstatoval.

Jeho tým na podzim nejvíce trápila nevyrovnanost výkonů, defenzivní hra mužstva a peripetie se zraněnými brankáři, jichž se mezi tyčemi v 15 utkáních protočilo hned šest (!) včetně internacionála Jaroslava Drobného, jenž týmu v nouzi nejvyšší vypomohl ve třech duelech.

Co se týče změn v kádru, na odchodu je méně vytěžovaný ofenzivní hráč Jan Kubín a kouč se bude muset vypořádat i s častější absencí středopolaře Daniela Cettla. „Začal pracovat v budějovickém Dynamu jako fyzioterapeut, takže s ním můžeme počítat jen pokud bude mít volno,“ vysvětluje Roman Lukáč. Do mateřských Dačic se pak po výpomoci v nouzi vrací i brankář Václav Zejda.

Do kolonky příchodů hradecký klub zařadil přestup středního záložníka Jakuba Škardy ze Sezimova Ústí, jenž prošel táborskou mládeží a okusil i atmosféru ČFL.

Tenére jindřichohradeckých divizních fotbalistů Roman Lukáč.Zdroj: archiv DeníkuZ hostování se do přípravy u Vajgaru vrací Filip Brož, který strávil první část sezony v Kamenici nad Lipou, a také Lubomír Králíček, jenž vypomáhal dačickým fotbalistům.

Zatím na zkoušku přišel krajní obránce Patrik Fical z Pelhřimova, o místo v kádru by se měl ucházet i brankář Ondřej Kadlec z Vodňan.

„Poohlížíme se i po dalších jménech, ale uvidíme, jak se jednání o jejich příchodu vyvrbí,“ zmínil kouč.

Jeho tým čeká dvouměsíční blok s třemi tréninkovými jednotkami týdně, proložený řadou přípravných duelů, turnaj na umělce v Kamenici a také soustředěním v Borovanech.

„Budeme trénovat hlavně v domácích podmínkách, neboť máme velm dobré zázemí. Výjimkou by mělo být čtyřdenní soustředění na začátku února v Borovanech. A prakticky na každý víkend máme naplánované přípravné zápasy s kvalitními protivníky,“ podotkl.

Jak už bylo zmíněno, hlavním cílem jindřichohradeckých fotbalistů je udržet divizní příslušnost, k čemuž by měla napomoci i vypilování defenzivní činnosti.

„Měli jsme problémy se zraněnými brankáři, ale i tak nemůžeme být s obrannou fází celého mužstva spokojeni. Na tom se budeme snažit během přípravy zapracovat. Když to vylepšíme, odrazit by se to mělo i ve výsledcích,“ je přesvědčený Roman Lukáč.

Do druhé části sezony jindřichohradečtí fotbalisté vstoupí v neděli 13. března domácím soubojem s předposledním Berounem.

Program přípravných zápasů

sobota 29. ledna (15 hodin)

J. Hradec – Pelhřimov (KP)

(UMT Kamenice n. L.)

sobota 12. února

Tasovice (divize) – J. Hradec

sobota 19. února (12)

turnaj Kamenice nad Lipou

(J. Hradec, Lom, Speřice, Kamenice)

sobota 26. února (13.30)

Dynamo ČB B (divize) – J. Hradec

(UMT Složiště ČB)

sobota 5. března (12)

Táborsko B (KP) – J. Hradec

(UMT Soukeník Sez. Ústí)