Fortuna ČFL

FC Písek – Admira Praha 3:3 (2:1)

Branky: 32. Pineau, 45. a 55. Kalousek – 3. Martinic, 66. Douděra, 94. Herc. ŽK: 4:5 (Schramhauser, Stejskal, Nousek ml., Baďura – Skalický, Horák Kunc, Peřina, Fric). ČK: 1:1 (90+ Hrachovec – 90+ Horák). Diváci: 250. Rozhodčí: Ježek – Blažej, Cichra.

FC Písek: Satrapa – Mařík, Běloušek, Kulík, Kotrba – Hrachovec (81. Koreš), Volf – Pineau (65. Pravda), Schramhauser, Kalousek (65. Stejskal) – Belej (90. Petr).

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: "Admira se představila jako tvrdě hrající soupeř. Hned v úvodu nás překvapila a prohrávali jsme 0:1. Naštěstí jsme to do půle otočili brankami Pineaua a Kalouska. Deset minut po půli jsme přidali třetí gól a vypadalo to slibně. Pak přišla série tvrdých zákroků. Myslím si, že to tentokrát rozhodčí nezvládl na obě strany a vyvrcholilo to v nastavení brankou na 3:3. Ale hodnotím to tak, že jak jsme mohli vyhrát, tak jsme i mohli prohrát. Ve finále musíme bod brát, i když jsme sahali po všech třech a o dva přišli v páté minutě nastavení."

Fortuna divize

FK Jindřichův Hradec – FC Rokycany 0:2 (0:1)

Branky: 38. Černý, 51. Kramer. Rozhodčí: Trska – Severýn, Matyš. Diváci: 200.

J. Hradec: Drobný – Blažek, Koktavý, Šmíd, Vaš – Waník (59. D. Cettl), Mischnik, Distel (59. Völfel), Strejček (69. Kubín), Janák (43. Nováček) – Toman.

Roman Lukáč, trenér J. Hradec: „Zápas byl především o tom, kdo dá první gól. My měli o něco více ze hry, ale v 38. minutě jsme udělali nehoráznou chybu v obraně, kterou hosté potrestali. Přitom do té doby si nic nevytvořili. My jim však tu šanci naservírovali sami jako na stříbrném podnose. To samé se opakovalo krátce po změně stran, kdy jsme po další obrovské minele nechali rokycanského útočníka běžet samotného na brankáře a ten svou příležitost proměnil. Bohužel, momentálně nejsme ve stavu, abychom dokázali nepříznivý vývoj otočit. Navíc jsme vpředu byli po celý zápas bezzubí a zbrklí, neuměli jsme si dát balon za obranu, abychom využili rychlosti našich hráčů, prostě jsme v ofenzivě postrádali kvalitu. Je to velká škoda, protože Rokycany určitě byly hratelné.“

Petřín Plzeň - Dynamo B 3:3 (1:2)

Branky: 2. Vinkler, 74. Lisý, 86. Šimáně – 30. Bečvář, 33. Polanský, 84. Bízek. ŽK: Zajíček, Klich, Vinkler – Bízek, Perina, Bouguetouta, Malecha. Diváci: 150. Rozhodčí: Pachtová – Jati, Hoch.

Dynamo B: Kerl – Kladrubský, Němeček, Bízek, Mašek (46. Matuška) – Bouguetouta, Bečvář (78. Česák), Malech, Polanský, Perina – Veliký.

Jindřich Tichai, trenér Dynama B: "Už ve druhé minutě jsme dostali gól, ale ještě do přestávky jsme během tří minut dokázali skórenotočit. Petřín sice stihl po změně stran vyrovnat, ale Bízek dal před koncem na 3:2. Bohužel jsme náskok neudrželi a vezeme jen bod. ale také první Lom jen remizoval, takže před sobotním vzájemným utkáním na Složišti naše šestibodová ztráta nenarostla."

Katovice - Klatovy 4:2 (1:1)

Branky: 40. a 77. Kadula, 62. Repa, 79. Požárek – 7. Pressl, 87. Zajíček. ŽK: Repa – Janda, Mészáros, Zajíček. Diváci: 412. Rozhodčí: Makovička – Hamouz, Pálek.

Katovice: Provazník – Hnídek, Janoch, Kotrba, Motl – L Bálek (87. Mikeš), Repa, Kadula (81. Sládek), D. Bálek – Uher – Požárek.

Přemysl Šroub trenér Katovic: "Hned v úvodu zápasu jsme inkasovali, kdy po naší ztrátě míče krásně Tonda Presl od půlky přeloboval gólmana. Trochu nás to opařilo a dvacet či třicet minut byly Klatovy lepším týmem. Když jsme se z toho oklepali, přišly i naše šance a po rohu se nám podařilo Kadulou vyrovnat. To bylo hodně důležité. V kabině jsme si k tomu něco řekli a hra se změnila. Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany, protože Klatovy mají velmi dobrý tým. Vyšly nám brejky, ze kterých se nám podařilo zvítězit. Jsme rádi za vydřené tři body. Oni pak v závěru stav korigovali. Je však třeba říci, že Provazník chytil Preslovi penaltu, z té mohl soupeř vyrovnávat na 2:2. Velká spokojenost s nahranými body. Čekají nás soupeři z první trojky a doufám, že se nám ještě nyní podaří doma porazit Soběslav, abychom se dostali ještě výš."