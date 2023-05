Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o víkendu dalším kolem. V České lize ztratil Písek zbytečně všechny tři body doma se Sokolovem, béčko Dynama zachránilo remízu 2:2 v poslední minutě v Karlových Varech. V divizi Lom odložil postupové oslavy domácí porážkou s Aritmo Praha, Soběslav i Katovice bodovaly naplno, neuspěl jen Český Krumlov.

Písek - Sokolov. | Video: Jan Škrle

ČFL

FC Písek – Baník Sokolov 0:1 (0:0)

Branka: 55. Krlička. Rozhodčí: Švagr – Doubrava, Ježek. ŽK: 1:1 (23. Běloušek – 24. Doleček). Diváci: 220.

Písek: Satrapa – Musa, Běloušek, Němeček – Vokurka – Novák (83. Mařík), Sajtl (83. Hendrych), Koreš, Štěch (69. Malý) – Voráček, Bicenc (69. Kašpar).

Milan Nousek, trenér Písku: „Tři body, které jsme v minulém utkání vybojovali na hřišti béčka Dukly, jsme nyní zahodili do koše. Něco jsme si řekli, na hřišti to pak ale hráči neplnili. Velmi nás sráží špatné individuální výkony. Inkasovanému gólu sice předcházel tomu otočený aut, který jsme podle mého názoru měli vhazovat my, na to se však nechci vymlouvat, protože ten útok jsme mohli zastavit a nemuselo to dojít až do gólové koncovky. Naše akce jsme naopak řešili špatně, nebo jsme je nevyřešili vůbec a skončily na připravené hostující obraně.“

Slavia Karlovy Vary – SK Dynamo České Budějovice B 2:2 (1:0)

Branky: 12. Okorie, 68. Horník – 72. Hais, 90. Bastl. ŽK: 2:1 (Červený, Okorie – Lerch). Diváci: 130. Rozhodčí: Melichar – Nejedlo, Dohnal.

Dynamo B: Lerch – Pařízek, Brabec, Broukal, Šimoník (64. Prášek) – Polanský (55. Krch), Böhm (78. Kladrubský), Malecha, Bečvář – Bastl, Hais.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „My si jeli pro tři body, ale soupeř nám ze své vůbec první střely na bránu dal krásný gól a my jsme museli v půli v kabině trochu zvýšit hlas. Za druhou půli ale kluky musím pochválit, náš výkon po půli šel hodně nahoru. Měli jsme více ze hry, a přestože jsme místo gólu na 1:1 dostali druhý gól, kluci se nesložili, získali velkou převahu a zcela po zásluze Bastl v závěru vyrovnal na 2:2. A to ještě Libor Bastl měl vzápětí velkou šanci otočit výsledek na 3:2 pro nás. Jakou cenu bude ten jeden bod, se ukáže až v dalších zápasech. V sobotu máme Bohemku, to je v tabulce hodně nahoře, ale budeme chtít uspět.“

Divize

Otava Katovice - FC Rokycany 1:0 (0:0)

Branky: 53. D. Bálek. ŽK: 1:6 (Kotrba - Černý 2, Matas, Umosor, Eger a Karlíček). ČK: 0:1 (32. Černý). Rozhodčí: Vychodil - Novotný, Kotalík. Diváci: 271.

Katovice: Provazník - Cibulka, Janoch, Chylík (46. Sládek), Motl - Hnídek, Kahuj, Kotrba, D. Bálek - Uher - Habor (89. Kostka).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Především do vyloučení svého hráče hrály Rokycany výborně. Věděli jsme, že budou silní v soubojích, což nám dělá problémy. Soupeř šel dvakrát sám na bránu, přežili jsme to, pak přišlo vyloučení a hru jsme vyrovnali. Řekl bych, že v první půli již žádná šance nebyla. V té druhé jsme již byli lepší, měli více balon a vytvořili si i nějaké šance. Rokycany jsme pak po přestávce do žádné šance nepustili. Vítězství je za druhou půli asi zasloužené. Měli jsme tam měli více šancí a z jedné standardky jsme odražený balon napálili tečovanou střelou do sítě. Vítězství je vydřené. Každý zápas je ohromně důležitý a jsem rád, že jsme divizi zachránili pro Katovice i pro příští sezonu."

SENCO Doubravka - Slavoj Český Krumlov 4:1 (2:0)

Branky: 34. Ungr, 39. Řehoř, 53. Roubal, 74. Uzlík - 71. Vaněk. Bez ŽK. Rozhodčí: Matějka - Vitvar, Erlebach. Diváci: 100.

Č. Krumlov: Beránek - Trmal, Kabele, Svoboda (66. Parakhnenko), Kolář - Strapek (66. Vaněk), Novák, Matuška, Vávra (75. Vonášek) - Kuna, Růžička.

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: "Soupeři jsme přihráli na tři góly. Pokud budeme v defenzivě dělat takové chyby, kterými soupeře dostáváme do šancí, tak zkrátka budeme prohrávat. Na druhé straně by počet šancí na obou stranách odpovídal výsledku 4:4. Ale my nedáme gól již ani z lajny. Měli jsme velké šance, ale chyběl tomu důraz. Snížili jsme na 3:1, měli tam dobrou hlavičku, pak byl náš hráč sám na malém vápně, ale dal to gólmanovi. Nemáme tam zkrátka momentálně hráče, který by byl schopen dát alespoň nějaký šťastný gól. Ve druhém poločase jsme soupeře přehrávali, vytvářeli si šance, ale nedáme gól. A pak jim dvakrát namažeme prakticky před prázdnou bránu. Pokud se nevyvarujeme chyb a nebudeme dávat góly, tak nemůžeme vyhrávat. Je to jen v nás."

Sokol Lom – Aritma Praha 0:1 (0:0)

Branka: 75. Macháček. Rozhodčí: Adámek - Hes, Lafek. ŽK: 1:1 (Vysušil – Komárek). Diváků: 180.

Lom: Matoušek – Mácha, Brabec, Slavík, Vysušil – Skopec – Schramhauser (77. Kubovský), Nešický, Javorek (77. Šimák), Novák – Tauber (69. Musiol).

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Když nedáme gól, nemůžeme uspět. Primárně jsme chtěli odehrát zápas vzadu na nulu, ale ani to se nám nakonec nepovedlo. Hosté od začátku zalezli, zodpovědně bránili a hráli jen na brejky dlouhými nakopávanými míči. Z jednoho takového nám ve druhém poločase dali gól, zatímco my jsme se k nim pořádně nedostali. Jejich hru se nám sice dařilo rozbíjet, centry do vápna soupeře chodily, ale chyběla nám kvalitní finálová fáze, více střelby, a možná i větší hlad po gólu, což mě mrzí. Tak to prostě někdy je. Nesedí nám zápasy, kdy musíme soupeře takhle dobývat, a kdy se více nehraje, než hraje. Poslední krok bývá vždycky nejtěžší. Nám se nepovedl, ale máme na to ještě další tři zápasy.“

Spartak Soběslav – SK Tochovice 4:2 (3:2)

Branky: 29. a 34. D. Vaněk, 5. Hájek, 60. F. Vaněk – 4. Čížek, 8. Krotký. Rozhodčí: Klátil – Popelka, Gunitš. ŽK: 0:1 (Dušek). Diváků: 150.

Soběslav: Červenec – Hoffmann (46. Hromada), Boháč, Kubart, Větrovský – F. Vaněk, Bouchal, Kutner (46. Boucník), Dumbrovský – Hájek (80. Bříza), D. Vaněk (69. Mazouch).

Richard Florián, trenér Soběslavi: „Utkání mělo hodně divoký začátek a v rozmezí osmi minut padly tři góly. Soupeř, který už má jistý sestup, u nás představil omlazený tým a jeho rychlost a dynamika směrem dopředu nám dělala problémy. Na naší hře se naopak projevila únava z náročného programu, kdy jsme hráli i ve středu. Soupeř byl proto všude dřív a dávali jsme mu hodně prostoru, naštěstí se ale projevila zkušenost našeho kádru, dokázali jsme se včas oklepat a ještě do přestávky jsme výsledek otočili. Ve druhém poločase přidal Filip Vaněk čtvrtý gól a zbytek zápasu už jsme si pohlídali.“