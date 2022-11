FC Písek - Admira Praha 0:2 (0:0)

Branky: 53. Mráz, 65. Horák. ŽK: 4:3 (Musa 2, Běloušek, Koreš - Martinic, Venc, Mráz). ČK: 1:0 (86. Musa). Rozhodčí: Langmajer - Mičan, Schveinert. Diváci: 514.

Písek: Satrapa – Vokurka, Běloušek, Musa, Novák (75. Malý) – Belej, Sajtl – Kalousek, Koreš, Voráček – Valenta (57. Bicenc).

Milan Nousek, trenér Písku: "Hráli jsme s Admirou vyrovnaně a za dobré konstelace to byl remizový zápas. My však vzádu vyrobili dvě chyby, za které jsme byli potrestáni, proto jsme prohráli 0:2. Jinak to bylo bojovné utkání s vysokoým nasazením. Bylo tam plno osobních soubojů. Bohužel jsme po chybách darovali soupeři výhru. První poločas jsme odehráli velice slušně, byli i nebezpečnější. O přestávce jsme si řekli, že v tom budeme pokračovat, bohuže přišly ty dvě chyby a zápas jsme si prohráli."

Bohemians Praha 1905 B - SK Dynamo České Budějovice 1:0 (0:0)

Branka: 63. Zeman. ŽK: 2:2 (Müller, Farkaš, Marhoul – Krch, Bartizal). Diváci: 100. Rozhodčí: Vít – Ježek, Svoboda.

Dynamo B: Luksch – Bartizal, Böhm, Brabec, Šimoník (89. Koutecký) – Polanský (82. Pineau), Hák, Krch (71. Pravda), Bečvář – Prášek, Penner (71. Vítovec).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Byl to podobný zápas, jaké v této sezoně hrajeme, což znamená, že herně se nám daří, bohužel ale své příležitosti nedokážeme proměňovat. Bylo tomu tak i tentokráte, po většinu času jsme měli více ze hry, bohužel gól jsme nedali a domácím stačila jedna využitá šance k zisku všech tří bodů. My přitom měli několik slibných střeleckých příležitostí, třeba Bečvář či Hák, také Pravda tam měl krásnou střelu zdálky, ale gól jsme bohužel nedali. Teď máme doma v sobotu Motorlet a k tomu, abychom udrželi kontakt s mužstvy před námi, potřebujeme vyhrát. Podzim týden na to zakončíme v Králově Dvoře a mým přáním je z těchto dvou utkání získat šest bodů. Tím bychom mohli podzim hodnotit pozitivně.“

Divize

Otava Katovice – Viktoria Mariánské Lázně 5:1 (1:0)

Branky: 8. a 53. Uher, 58. Kadula, 62. Kostka, 66. Motl – 47. Patrovský. ŽK: Bez karet. Diváci: 300. Rozhodčí: Štefan – Hamouz, Gerhardt.

Katovice: Provazník – Cibulka (31. Sládek), Janoch, Kostka (67. Habor), Chylík – L. Bálek (77. Květoň), Štěch, Kotrba (77. Kahuj), Motl – Uher – Kadula.

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Výhra nebyla ani trochu snadná. Byl to těžký soupeř a urvali jsme to až ve druhém poločase. Ten první byl vyrovnaný, vedli jsme zásluhou střely Vládi Uhra z vápna. Podržel nás gólman Provazník, když chytil pěknou hlavičku, pak vytáhl trestný kop. Ve druhé půli začal soupeř aktivněji a po dvou minutách vyrovnal a hned nato měl z metru obrovskou šanci. Opět nás však podržel Provazník. Díky němu jsme udrželi stav 1:1 a najednou jako bychom dostali facku, nakoplo nás to a začali jsme hrát náš fotbal po křídlech a dali pěkné čtyři branky. Zápas jsme rozhodli v náš prospěch a výhra mohla být ještě vyšší. Ale chvílemi jsme měli namále, Mariánky nebyly vůbec špatným soupeřem."

Spartak Soběslav – Slavoj Český Krumlov 2:0 (0:0)

Branky: 56. a 60. Hájek. Rozhodčí: Toucha – Eibl, Izugrafov. ŽK: 4:2 (Hájek, Kutner, Pavlík, Boucník – Svoboda, Matuška). Diváci: 220.

Soběslav: Červenec – Hoffmann, Kubart, Boháč (85. Maršík), Hromada – Mazouch (46. Vrána), Bouchal, Boucník, Pavlík (73. Bříza) – Kutner, Hájek (66. D. Vaněk).

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Kolář – Strapek (62. Svoboda), Kuna, Matuška, Vávra, Novák (79. Ryneš) – Rosůlek (62. Vaněk), Růžička (73. Parakhnenko).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „V prvním poločase byl soupeř ve hře s míčem lepší a dostal se k několika závarům, zatímco my jsme se zhruba půlhodiny hledali. Pak jsme se přece jen zvedli a také jsme několikrát zahrozili, góly ale nepadly. Do druhé půle jsme šli s tím, že je třeba přidat na intenzitě hry a být v ní trpěliví. To se dařilo a povedlo se nám z toho vytěžit dva rychlé góly díky Tadeáši Hájkovi. Naopak Krumlov už jsme ve druhém poločase do žádné šance nepustili a odehráli to s nulou, což nás samozřejmě moc těší. Zápas byl hodně vyhecovaný a jsem rád, že jsme ho takhle zvládli. Vyhráli jsme zaslouženě.“

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Derby mi trochu připomínalo náš poslední vzájemný divizní souboj, v němž my hráli a Soběslav dávala góly… V prvním poločase jsme měli mírnou převahu a měli jsme i příležitosti. V největších z nich se ocitli Rosůlek, který po rohu a závaru před brankou balon do sítě nedotlačil, a také Vávra, jenž přetažený centr poslal šajtlí mimo branku. Na styl domácích jsme se připravili, těží z dlouhých nakopávaných balonů, které prodlužují za obranu na útočníky. V první půli jsme to dokázali eliminovat, po změně stran však z podobných akcí přišlo rozhodnutí. V 56. minutě si domácí hráč odstavil Kunu, který uklouzl, běžel sám na branku a vstřelil vedoucí gól. O čtyři minuty později stejný hráč opět po dlouhém balonu také vyhrál souboj jeden na jednoho, když my to neměli vzadu zajištěné, a přidal druhou trefu. S třetí identickou situací si poradil náš brankář Beránek. Domácí naše mladíky chlapsky přetlačili v osobních soubojích hlavně ve vápnech, a přestože jsme dobře věděli, co Soběslav praktikuje za styl, dokázala se prosadit. Za zmínku jistě stojí výkon hlavního rozhodčího, který zápas řídil výborně.“

Sokol Lom - SK Klatovy 1898 6:1 (3:0)

Branky: 21. a 90. Musiol, 6. Šimák, 42. Tauber, 62. Novák, 73. Rabiňák – 82. Janda. ŽK: 1:2 (76. Mácha – 47. Šoul, 71. Vacek). Rozhodčí: Vnuk – Zoufalý, Dohnal. Diváků: 140.

Lom: Pecháček – Mácha, Rydval, Vávra (73. Škarda) – Grobár, Slavík– Novák (65. Rabiňák), Šimák (60. Coufal), Pfeifer (46. Kubovský) – Tauber, Musiol.

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Musím říct, že jsme svým výkonem navázali na zápas na Aritmě, ale tentokrát jsme v něm dokázali být i produktivní. Pomohl nám k tomu i vedoucí gól Honzy Šimáka ze šesté minuty. Od té doby si kluci zápas užívali a hráli tak, jak jsme si představovali. Byli rychlí v kombinaci a využívali strany hřiště. Myslím si, že i divákům se na to dobře koukalo. Mrzet nás může snad jen to, že jsme v závěru zbytečně inkasovali a nepodařilo se nám udržet nulu vzadu. Jinak jsme s hrou i výsledkem opravdu spokojení.“