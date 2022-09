Bohemians Praha B - FC Písek 4:2 (3:1)

Branky: 1. Zeman, 25. a 44. Marhoul, 54. Vilotič - 39. Kalousek, 89. Bicenc. ŽK: 1:3 (Vilotič - Němeček, Voráček, Koreš). Diváci: 120. Rozhodčí: Nenadál - Braun, Schmeiser.

FC Písek: Satrapa - Belej, Běloušek, Němeček, Kotrba (46. Hendrych) - Vlček (73. Stejskal), Jansa (73. Kašpar) - Kalousek, Koreš (63. Novák), Voráček (86. Vokurka) - Bicenc.

Milan Nousek, trenér Písku: "Vstoupili jsme do zápasu hrozně a ihned inkasovali gól. V situaci, v jaké jsme, je pak velice složité to otáčet. Nedaří se nám a bylo to i v tomto duelu. V přípravě na utkání jsme si řekli, že se musíme na začátku zápasu stoprocentně soustředit na obranu, ale bohužel. My to nezabalili, snažili se a opticky jsme i byli více na míči, ale jen po určitou část hřiště. Dostali jsme druhý gól a v momentě, kdy jsme korigovali na rozdíl jednoho gólu, tak jsme po nesmyslné chybě na středu hřiště dostali třetí branku. Pak již to bylo nesmírně složité. Navíc dali domácí po sedmi minutách druhé půle na 4:1 a bylo hotovo. Bojujeme sami se sebou. Neřekl bych, že kvalitativně ztrácíme, ale nemáme pohodu, což je pak na hřišti velice znát. Ale popereme se s tím."

SK Dynamo České Budějovice B - FK Baník Sokolov 1948 3:1 (1:0)

Branky: 26. Penner, 52. Bartizal, 80. Hais – 63. Peška. ŽK: Polanský – Šulc. Diváci: 150. Rozhodčí: Teař – Toucha, Matyš. Dynamo B: Luksch – Bartizal, Čoudek, Brabec, Šimoník (58. Pineau) – Pravda (83. Bečvář), Krch, Malecha – Penner (66. Polanský), Matoušek (46. Hais), Švec (46. Bartl).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Byl to zápas, který se nesl v duchu našich předchozích utkání, kdy se neustále potýkáme s proměňováním velkých příležitostí. Tentokráte jsme sice dali tři góly, myslím si však, že těch šancí jsme měli ještě daleko víc a navíc jsme neproměnili ani dva pokutové kopy. Mohli jsme zápas rozhodnout dříve a v pohodě zbytek utkání kontrolovat, jenže místo toho jsme ještě v určité pasáži ještě z jasného zápasu udělali dramatickou podívanou. Naštěstí se nám povedlo tím třetím gólem zápas definitivně rozhodnout a nedovolit bojovnému soupeři vyvinout v poslední čtvrthodině ještě nějaký tlak. Na druhou stranu je třeba uznat, že v úvodu zápasu měl Sokolov dvě gólovky, naštěstí nás Matěj Luksch v brance podržel jak při té šanci na začátku utkání, tak potom při té dobře kopnuté standardce, kdy tam byl z naší strany asi zbytečný faul a oni krásně. kopli trestňák. Byl to prakticky základ úspěšného výsledku, protože jsme se od toho mohli odrazit. Kdybychom dostali na 0:1, mohl se zápas vyvíjet jinak a ta situace pro nás mohla být velice složitá. To, že jsme měli poměrně dost hráčů ze širšího kádru z áčka, má dva stránky. Kladem je, že ti kluci přispěli k tomu, že jsme zápas vyhráli. Další plus je, že ti kluci se dostali na hřiště a že jak Penner, tak Hais dali góly, to je pro ně dobře. Pro nás to je určitá komplikace v té součinnosti, jakou jsme předvedli třeba při třetím gólu, jemuž předcházela nádherná akce po nacvičené kombinaci, které dal Hajsík ukázkovou koncovkou razítko. Jsme rádi, že jsme konečně naši dobrou hru korunovali i vítězstvím, které jsme navíc uhráli po dobré hře. Kluci si to užívali a řekl bych, že po právu.“

DIVIZE

SK Otava Katovice - FK Komárov 2:1 (2:1)

Branky: 8. Janoch, 44. Uher - 39. Lukavský. ŽK: 3:1 (Štěch, Kotrba, Kadula - Vokáč. Diváci: 287. Rozhodčí: Šálková - Kříž, Mičan.

Katovice: Švehla - Cibulka, Janoch, Chylík, Motl - L. Bálek (89. L. Bálek), Kotrba, Sládek, Štěch (64. D. Bálek) - Uher (84. Požárek) - Kadula.

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Tři body, takže spokojenost. Nebylo to jednoduché. Od začátku jsme byli jasně lepší, tlačili se před bránu soupeře a podařilo se nám dát brzy gól. Byly tam i další šance. Chtělo to pojistit na 2:0 a mohl to být klidnější zápas. Bohužel z první šance soupeře, z jedoduché standardky, jsme nepohlídali hráče, který srovnal. Jsem rád, že jsme to do půle stačili ještě znovu překlopit na naši tranu. To byl velice důležitý moment. Jinak by to Komárov neotevřel a my bychom nemohli chodit do rychlých brejků. Ve druhé půli jsme to zatáhli, spoléhali se právě na brejky a přesto byli lepším týmem. Byly tam i další šance a naopak jsme soupeře do ohrožení naší branky nepustili. Vítězství je tedy zasloužené, i když nebylo lehké."

Slavoj Český Krumlov – FK Viagem Příbram B 2:0 (0:0)

Branky: 60. Růžička, 85. Matuška. Rozhodčí: Makovička – Novotný, Panský. ŽK: 0:1 (Kareš). Diváci: 195.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Švec – Kolář, Matuška, Kuna, Vávra, Novák (82. Svoboda) – Růžička 76. Kordík), Vaněk (69. Parakhnenko).



Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Věděli jsme, že k nám přijede silné mužstvo doplněné a pendly z áčka. Stanovili jsme proti tomu taktiku, vycházeli jsme ze zodpovědné defenzivy a snažili se o rychlý přechod do protiútoku. Bylo vidět, že hosté jsou běhaví, důrazní a dobře kombinovali, ale my je do šancí moc nepouštěli. Hned po přestávce přišel výborný zákrok našeho brankáře Beránka, který reflexivně vykopl balon po hlavičce bývalého prvoligového útočníka Wágnera, což byl důležitý moment. Ve druhé půli jsme hru částečně vyrovnali a v 60. minutě jsme s prokombinovali až do vápna, kde Růžička po přihrávce Vávry otevřel skóre. Potom, jak to tak bývá, jsme se zbytečně moc zatáhli a bránili výsledek, ale kromě několika rohových kopů jsme Příbram do vápna nepouštěli. Definitivní rozhodnutí přinesla 85. minuta, kdy jsme soupeře přečíslili, Kordíkovu střelu z levé strany brankář vyrazil jen k dobíhajícímu Matuškovi a ten míč dorazil do sítě. Tři body proti takhle kvalitnímu soupeři jsou velmi cenné. Rozhodla naše výborná defenziva, to v čem jsme naposledy v Tochovicích propadli, jsme nyní plnili na 110 procent.“

SK Petřín Plzeň – Sokol Lom 3:4 (2:1)

Branky: 22. Lisý, 41. Zajíček, 75. Demeter – 11., 51. a 79. (z pen.) Musiol, 61. Pfeifer. Rozhodčí: Polena – Vojáček, Andras. ŽK: 1:2 (Zajíček – Skopec, Musiol). Diváků: 120.

Lom: Matoušek – Madar, Rydval, Mácha, Vávra (38. Škarda) – Slavík, Skopec – Tauber (46. Kubovský), Pfeifer, Škrleta (79. Rabiňák) – Musiol.

Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „Pro nás jsou to samozřejmě strašně cenné tři body. Těší mě, že jsme konečně zase působili jako tým a neustále věřili tomu, že je v našich silách i za nepříznivých okolností výsledek otočit. Vedli jsme 1:0, pak soupeř výsledek otočil, my jsme ho znovu zvrátili ve svůj prospěch, a přestože pak domácí vyrovnali na 3:3, dokázali jsme dát vítězný gól. Po celou tu dobu jsme hráli stále stejně a kluci makali jeden za druhého. Pokud v tom budeme pokračovat, tak se kvalita našeho týmu projeví a budeme úspěšní.“

SK SENCO Doubravka – FK Spartak Soběslav 3:1 (1:0)

Branky: 8. Patrovský, 61. (z pen.) a 69. Ungr – 84. F. Vaněk. Rozhodčí: Ježek – Hamouz, Beneš. ŽK: 1:3 (Trojanec – Boháč, Zeman, Hájek). Diváků: 95.

Soběslav: Červenec - Větrovský, Kubart (46. Boháč), Bouchal, Zeman – Pavlík (77. Vrána), Hoffmann, Boucník (90. Hromada), F. Vaněk – Kutner (58. D. Vaněk), Hájek.

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „V prvním poločase jsme byli lepším týmem a mohli jsme klidně vést, protože jsme si vytvořili minimálně tři gólové šance. Místo toho nás ale srazilo nedorozumění z osmé minuty, které domácí potrestali. Ve druhém poločase jsme chtěli být nadále trpěliví, jenže jsme pak na chvíli úplně vypadli ze zápasu. Vůbec jsme neodkázali reagovat a zachytávat brejky soupeře a mohli jsme v podstatě během pár minut dostat tak čtyři góly. Doubravka nakonec vedla 'jenom' 3:0, ale klidně to mohlo být i víc. V závěru jsme sice hru vyrovnali a snížili na 3:1, když jsme ještě předtím neproměnili penaltu, ale to už bylo rozhodnuto. Dá se říct, že jsme prohráli zaslouženě, i když naprosto zbytečně. Venku je to pro nás zatím prokleté.“