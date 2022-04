Slavia Karlovy Vary - FC Písek 2:2 (2:1)

Branky: 16. Červený, 23. Horník – 35. Kalousek, 73. Běloušek. ŽK: 3:2 (Skala, Červený, Tůma – Němeček, Jelínek). ČK: 1:0 (33. Vyleta). Diváci: 250. Rozhodčí: Zoufalý – Vokoun, Vnuk.

Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Mašek (61. Stejskal), Němeček – Volf, Kulík (35. Vojta) – Hrachovec, Koreš, Kalousek – Belej.

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: "V úvodu utkání, co šlo na naši bránu, tak to tam spadlo. Před prvním gólem přišel zbytečný faul, standardka, trma vrma a zapadlo to za tyč po nějaké teči. Druhý gól padl po špatném odskoku a soupeř to tam dotlačil. V polovině první půle jsme prohrávali o dva góly. Pak šli domácí do deseti. Domácí hráč zatáhl za ruční brzdu. Belej šel sám na bránu, faul a červená karta. Z trestného kopu jsme snížili. Soupeř hrál hodinu o deseti. Tahali to, kouskovali, zdržovali a hráli na brejky. My tam měli nějaké pološance, ale soupeř byl i v deseti nebezpečný. Naštěstí jsme po standardce Kalouska Bělouškem vyrovnali. Pak mohl vyhrát kdokoliv. Celkově lze říci, že to z naší strany byl výkon mdlý, ale vezeme zlatý bod."

DIVIZE

FC Hořovice - Otava Katovice 0:3 (0:2)

Branky: 27. Repa, 40. Janoch, 81. D. Bálek. ŽK: 1:0 (Čapek). Diváci: 140. Rozhodčí: Šiška – Hamouz, Mazanec.

Katovice: Švehla – Hnídek, Květoň, cibulka, Motl – Repa, Janoch, Kotrba, L. Bálek (84. Pavlovič) – Uher (73. D. Bálek)– Požárek (87. Habor).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Konečně nám tam nepadly hned první šance soupeře, na což jsme měli v posledních zápasech docela smůlu. Dneska tam byla trocha štěstí, když Hořovice míjely naší bránu. My si naopak vytvořili pěkné šance a dali z nich góly. Ale že by to bylo nějak poklidné, to určitě ne, do třetí branky to bylo hodně vyrovnané se šancemi na obou stranách. Spokojenost, rozhodně jsme dnes podali perfektní výkon. Bylo vidět velké nasazení. Chtěli jsme potvrdit domácí body konečně i venku za tři body. A povedlo se. Musím před klukama smeknout, nechali na hřišti všechno."

Spartak Soběslav - Dynamo Č. Budějovice B 2:0 (1:0)

Branky: 45. Vaněk, 90.+1 vlastní (Bízek). ŽK: 0:1 (Brabec): ČK: 0:1 (76. Brabec). Diváci: 156. Rozhodčí: Lovětínský – Žurek, Havlík.

Soběslav: Andrew – Hoffmann, Zeman, Rubick, Pavlík, Boháč, Kutner (83. Markes), Vaněk, T. Mazouch (90. +1 Dvořák), Hájek (90. Podhradský, Bouchal.

Dynamo B: Lerch – Perina (80. Šestauber), Brabec, Bízek, Pineau – Polanský (76. Pech), Pravda, Pařízek, Malecha , Coufal ((66. Rataj) – Bečvář.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Sice jsme neodehráli příliš vydařený zápas, nepovedl se nám herně ani výsledkově, přesto jsme v něm mohli bodovat, bohužel jsme už tradičně své příležitosti nedokázali proměnit. Za stavu 1:0 pro domácí Malecha dokonce nevyužil ani penaltu, nařízenou za faul na Polanského. V poslední čtvrthodině jsme dohrávali jen v deseti bez stopera Brabce, který byl po dvou žlutých kartách vyloučen, a v nastaveném čase Bízek vlastním gólem pečetil na 2:0 pro Soběslav… Pro zranění kolena nenastoupil Jiří Kladrubský, jehož zkušenosti našim mladým hráčům citelně chyběly.“

SK SENCO Doubravka - FK Jindřichův Hradec 2:0 (1:0)

Branky: 20. a 85. (pen.) Patrovský. ŽK: 0:2 (Šmíd, Škarda). Rozhodčí: Coufal – Melničuk, Pachtová. Diváci: 100.

J. Hradec: Hulík – Nováček (30. Blažek), Škarda, Šmíd, Fical – Distel (70. Cypra), Králíček, Mischnik, F. Votava, Waník – Toman (46. Fiža).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Nezvládli jsme to především technicky a prohráli jsme zejména kvůli nepřesnostem a špatné rozehrávce. V první půli jsme soupeři tak dlouho nahrávali, až jednu takovou nabídku využil a dostal se do vedení. Po nějaké době jsme se sice přece jen vzchopili a dostali jsme se do několika šancí, z nichž jedna byla opravdu hodně slibná, ale bohužel nám tentokrát scházela kvalita na míči. Ani po změně stran nám nechyběla snaha, měli jsme další náznaky příležitostí, jenže jsme žádnou z nich nedotáhli do konce. V závěru se proti nám kopala penalta, kterou viděl jen pan rozhodčí. Ten utkání neřídil špatně, ale posledních pět minut se mu nepovedlo. Nás trápí velká marodka, jeli jsme jen s jedním náhradníkem a pomoci musel dorostenec Fiža i místopředseda klubu Cypra. Už po půlhodině jsme navíc přišli o zraněného Nováčka, do druhé půle nemohl nastoupit ani Toman. Naším největším problémem je teď zdravotní stav hráčů. Musíme se dát do pořádku především v tomhle ohledu a věřit, že někteří hráči budou k dispozici už pro nacházející derby se Soběslaví.“