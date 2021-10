FORTUNA ČFL

FC Písek - Povltavská FA 3:0 (1:0)

Branky: 24. a 54. Koreš, 79. Belej. ŽK: 1:4 (Kotrba – Pek, Puchmertl, Michalec, Hodosi). Diváci: 532. Rozhodčí: Pastyřík – Pena, Hessová.

Písek: Satrapa – Mařík, Běloušek, Kulík, Kotrba – Volf, Koreš (69. Voráček) – Kalousek (84. V. Kulík), Schramhauser (78. Pravda), Pineau (69. Stejskal) – Belej (78. Petr).

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: "Štěchovice, dnes Povltavská fotbalová akademie, historicky patřily k silným soupeřům, ale tentokrát musím říci, že za tu dobu, co dělám vedoucího týmu ve třetí lize, tak jsem od tohoto týmu tak slabý výkon neviděl. Od začátku jsme byli jednoznačně lepší a bylo jen otázkou, kolik nastřílíme branek Soupeř byl tentokrát na ČFL velmi slabý. Odehráli jsme zápas tak, jak jsme si představovali. Snad jsme jen mohli dát více branek, několikrát jsme v jasné šanci bránu netrefili. Na stadionu byla skvělá atmosféra a kluci si to užili. Dostali jsme se přes dvacet bodů, což je čtyři kola před koncem podzimu fantastické."

Fortuna divize, skupina A

FK ROBSTAV Přeštice - FK Jindřichův Hradec 4:1 (2:0)

Branky: 26. a 71. Vohrna, 38. vlastní (Šmíd), 65. Kraml – 87. vlastní (Vacovský). Bez karet. Rozhodčí: Melničuk – Talpáš, Šmat. Diváci: 105.

J. Hradec: V. Zejda – Blažek, Šmíd, Koktavý, Votava, Vaš – Strejček (67. Völfel), Distel (60. D. Cettl), Mischnik, Waník – Toman (81. Cypra).

Roma Lukáč, trenér J. Hradce: „Čekal nás velmi silný protivník, což je patrné i při pohledu do tabulky. Zkusili jsme to zavřít a hrát v zónové obraně, ale Přeštice směrem dopředu ukázaly mimořádnou kvalitu a během prvního poločasu se jim povedlo naši defenzivu dvakrát překonat. Krátce po změně stran jsme měli při brejku Mischnika s Tomanem velkou šanci, bohužel jsme to nedotáhli do konce a nevyužili možnost s vývojem zápasu něco udělat. Když pak domácí přidali třetí trefu, bylo hotovo. Bohužel, stále nás srážejí chyby v defenzivě a čeká nás ještě spousta práce, abychom je odstranili. Ale nyní už se také musíme snažit hrát víc ofenzivně, protože potřebujeme nutně bodovat. Před námi je derby s Katovicemi, což bude další těžký souboj. Ale nevyberete si, celý závěr podzimní části bude hodně náročný.“

Otava Katovice - Soběslav 3:2 (1:2)

Branky: 30. Uher (11), 49. Požárek, 82. Kadula – 31. Vaněk, 42. Pohradský. ŽK: Bouchal, Nývlt. Diváci: 329. Rozhodčí: Janíček – Koranda, Kotalík.

Katovice: Provazník – Hnídek, Janoch, Kotrba, Motl – L. Bálek, Sládek, Kadula, D. Bálek – Uher – Požárek (89. Rejšek).

Soběslav: Červenec – Zeman, Boháč, Boucník, Hromada - Pavlík (85. Pokorný), M. Mazouch, Bouchal, Vaněk - T. Mazouch, Podhradský.

Přemysl Šroub, trenér Otavy Katovice: "Pro oko fanouška zcela jistě zajímavý zápas. Hrálo se nahoru dolu, bylo to hodně vyrovnané. Oba týmy se snažily strhnout vítězství na svou stranu. Nakonec se to podařilo nám a jsem za to moc rád. Další výhra v řadě, jsme spokojeni. Musím uznat kvalitu soupeře, který měl za stavu 2:2 nějaké šance. Bylo to pro nás trochu šťastné."

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Je to s námi bohužel stále dokola. Hrajeme dobrý fotbal, všude, kam přijedeme, nás za něj chválí. Bohužel nám to není nic platné, protože se stále opakují fatální chyby, po kterých dostáváme strašně laciné góly a zbytečně ty zápasy prohráváme. V Katovicích vedeme 2:1, řekneme si v šatně, co je potřeba, ale pak dostaneme za tři minuty gól. No a v závěru si po další chybě utkání prohrajeme. V tomto případě je to škoda, protože ten bod jsme rozhodně měli na dosah a byl by pro nás cenný; ani ne tak do tabulky, ale hlavně na psychiku.“

Dynamo České Budějovice B - Sokol Lom 3:1 (1:1)

Branky: 2. Tolno, 52. Veliký, 90 +3. Malecha – 11. Musiol. ŽK 2:1 (Polanský, Matuška – Slavík). Diváci: 200. Rozhodčí: Novotný – Havlík, Lovětínský.

Dynamo B: Kerl – Matuška, Němeček, Bízek, Skovajsa – Polanský (89. Česák), Kladrubský, Bečvář (68. Bouguetouta), Malecha, Tolno – Veliký (81. Perina).

Lom: Matoušek – Janů, J. Chotovinský, Slavík, Jiří Rabiňák (73. Tsolakis) – Marek Novák (82. Bosnyak), Grobár (58. Krušatins), Kučera, Pfeifer – Neužil, Musiol.

Jindřich Tichai, trenér Dynama B: „Bylo to velice rušné, dramatické a kvalitní utkání, na divizi určitě nadprůměrné. Dle mého názoru jsme zvítězili zaslouženě, určitě jsme měli v zápase více brankových příležitostí. Mrzí mě, že jsme po brzkém vedoucím gólu nedokázali během patnácti minut, kdy jsme měli další tři gólovky, zápas už do půle rozhodnout. Mohlo to být 3:0 a bylo by po zápase, místo toho jsme před naším vápnem zkazili rozehrávku a soupeř vyrovnal na 1:1. To byla chyba, ale i to k fotbalu patří. Po hráčích chceme, aby se snažili hrát kombinačně, z toho i chyby vyplývají. Hned po půli jsme šli znovu do vedení a měli další tutovky, které jsme bohužel nevyužili. Řekl bych, že po půli se naše mládí prosadilo a patří jim za to obrovské poděkování. Na druhou stranu je třeba říct, že soupeř byl velice kvalitní, hrál organizovaně a bylo znát, že má v týmu spoustu velice zkušených fotbalistů. Díky naší výhře jsme udělali soutěž zajímavou, takže plná spokojenost.“

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Dynamo má hodně mladou sestavu a je to kvalitní, běhavý a důrazný tým. Ti kluci navíc trénují šestkrát v týdnu, což se musí samozřejmě ve hře projevit. Na takového soupeře jsme v sezoně ještě nenarazili. Nedával nám příliš času na naši hru a na všechno jsme měli méně času než obvykle. Navíc si myslím, že se na nás trochu projevily ty tři zápasy v jediném týdnu. Je pro nás velká škoda, že se nám v závěru nepodařilo po velké šanci Davida Neužila vyrovnat na 2:2, ale objektivně musím přiznat, že by asi ta remíza ani nebyla zasloužená.“