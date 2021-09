FORTUNA ČFL

FC Písek - Motorlet Praha 2:0 (0:0)

Branky: 47. Š. Pineau, 75. F. Belej. ŽK: 3:4 (Pravda, Hrachovec, Sajtl – Akosah, Čepelák, Gilian a Hauer. Diváci: 200. Rozhodčí: Kolátor – Kyncl, Doubek.

Písek: Satrapa – Kotrba, Běloušek (74. Mařík), Kulík, Sajtl – Volf, Pravda, Hrachovec (92. Bílý), Schramhauser (46. Pineau), Kalousek (83. Stejskal) – Belej (83. Petr).

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: "Věděli jsme, že nás čeká těžká šichta. Motorlet byl do našeho zápasu nejlepším týmem na hřištích soupeřů, když ani jednou neprohrál. Hrál čtvrtý s pátým. V prvním poločase jsme působili zakřiknutým dojmem. Chyběli nám na hřišti Koreš a Voráček. Hosté měli v první půli dvě stoprocentní šance, které vychytal Satrapa. Navíc netrefili ze samostatných nájezdů bránu. Do druhé půle jsme vystřídali zraněného Schramhausera za Pineaua. A ten se blýskl brankou. Sice asi chtěl centrovat, ale míč zapadl do brány. Trochu náhodný gól. Pak tam měl Pineau další dvě nebezpečné hlavičky. Zvýšili jsme na 2:0, ale hotovo nebylo. Soupeř tam pak měl tři stoprocentní šance, ale Satrapa je znovu vychytal. Byli jsme tentokrát šťastnější."

FORTUNA DIVIZE

Sokol Lom – Spartak Soběslav 3:1 (2:0)

Branky: 10. Novák, 29. Neužil, 92. Bosnyak – 53. Kutner. ŽK: 2:3 (Grobár, Neužil – Zeman, Boucník, Kutner). Diváků: 450. Rozhodčí: Zita – Kvaček, Blatný.

Lom: Matoušek – Kosobud (59. Janů), Chotovinský, Slavík, J. Rabiňák – Novák, Kučera, Pfeifer, Grobár (85. Bosnyak) – Musiol, Neužil.

Soběslav: Červenec – Maršík (46. Podhradský), Zeman, Boucník, Hromada (74. Pokorný) – Pavlík, Bouchal, M. Mazouch, Vaněk – Kutner, T. Mazouch.

Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „Pro nás to byl opravdu těžký zápas. Stále se mluví o té naší sérii a najednou hrajeme derby, ve kterém si to obzvlášť nechceme pokazit a víme, že na něj dorazí hodně diváků. Jsme samozřejmě hodně spokojení s tím, jak jsme v něm obstáli. První poločas jsme zvládli naprosto perfektně, soupeře jsme k ničemu nepustili a dostali jsme se do dvoubrankového vedení. Na soupeři bylo vidět, že má před námi respekt. Do druhé půle jsme šli s tím, že chceme dát třetí gól a dostat se do klidu. Bohužel jsme pod vědomím vedení a vývoje prvního poločasu trošku polevili a umožnili Soběslavi snížit. Tím se dostala do hry, ale řekl bych, že další šance s výjimkou jednoho úniku Vaňka neměla. Byli jsme ale příliš zbrklí. Postupně jsme se ale zase dostali do hry a řekl bych, že pak už jsme utkání zase kontrolovali. V posledních deseti minutách jsme měli tři obrovské šance, ale ty nám fantasticky chytil brankář. Klobouk dolů před těmi jeho zákroky. Nakonec jsme i tak třetí gól dali a jedeme dál.“

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Hodnocení zápasu se nebude lišit od těch předchozích utkání venku. Někam přijedeme, jsme jako opaření, prospíme poločas a dostaneme dva laciné a zbytečné góly. S tím se pak už těžko něco dělá. Potom si o přestávce něco řekneme v kabině, kluci jsou jako vyměnění a zjistí, že fotbal umějí a dokážou hrát stejně jako doma. Je to prostě v jejich hlavách a musejí si to tam srovnat sami. Dvacet minut druhé půle bylo z naší strany na to, abychom vyrovnali. S přibývajícími minutami domácí hru vyrovnávali a v závěru se vinou našich okének vzadu dostali do velkých šancí, při kterých nás podržel Červenec. Pravdou je, že se nám rozpadla stoperská dvojice a chyběl Hájek v útoku, takže jsme zase museli hýbat se sestavou. To je v našem případě vždycky nepříjemné, ale nechci se na to vymlouvat. V kontextu celého zápasu vyhrál Lom zaslouženě a je třeba mu pogratulovat k tomu, že drží tak dlouhou sérii neporazitelnosti.“

Otava Katovice – Hvězda Cheb 3:0 (1:0)

Branky: 32. (PK), 58. a 64. J. Kadula. ŽK: 0:3 (Wagneter, F. Kompit, L. Kompit). ČK: 0:1 (55. trenér Šebesta). Diváci: 227. Rozhodčí: Vnuk – Zoufalý, Hádek.

Katovice: Provazník – Hnídek, Cibulka, Janoch, Motl – L. Bálek, Kotrba, Repa, D. Bálek (75. Rejšek) – Kadula (83. Sládek), Požárek (62. Uher).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Jsem rád, že se nám ten nepovedený zápas na Petříně podařilo před domácími fanoušky odčinit. Na omluvu jsme podali dobrý výkon a zaslouženě zvítězili. Přežili jsme šanci soupeře, kdy Cheb nastřelil z brejku tyč. To byl asi důležitý moment, protože by asi bylo složité zápas otáčet. Pak jsme převzali otěže hry do svých rukou a byli po celé utkání lepší. Jindra Kadula dal dva hattricky doma po sobě. Je to zkrátka rozdílový hráč. Když je zdravý, tak na něj v divizi nikdo nestačí. To potvrdil i tentokrát. Jeden gól dal z penalty, dva ze hry, takže naprostá spokojenost. Pokud bude zdravý, tak je to jen dobře pro výkon našeho týmu."

Dynamo Č. Budějovice B - FK Jindřichův Hradec 7:0 (5:0)

Branky: 28. a 45. Němeček, 18. Bouguetouta, 20. Malecha, 45.+3. Bízek, 57. Valenta, 62. Polanský. ŽK: 1:0 (Matuška). Diváci: 100. Rozhodčí: Žurek – Tesař, L. Eibl.

Dynamo ČB B: Kerl – Kladrubský (46. Matuška), Němeček, Bízek, Skovajsa – Vais, Valenta, Malecha (64. Bečvář), Polanský – Bouguetouta (64. Perina), Veliký.

J. Hradec: Kopecký (10. Mazánek) – Vaš, Šmíd, Koktavý, Nováček (46. Distel) – Janák, Mischnik, Votava, D. Cettl (46. Völfel), Waník (75. Kubín) – Toman (75. Strejček).

Jindřich Tichai, trenér Dynama B: „Dali jsme rychle první gól, pak v rychlém sledu další dva, po úvodní půlhodině jsme tak vedli 3:0 a zápas byl prakticky rozhodnut. Po zranění se přišel rozehrát z áčka Lukáš Skovajsa, byli tu i Valenta s Vaisem. To doplnění hráčů z A-týmu bylo velké a podle toho to na hřišti také vypadalo, tolik pendlů z ligy by se mělo na hře samozřejmě patřičně projevit. V závěru prvního dějství jsme přidali další ve slepené góly, po hodině hry už to bylo 7:0 a zápas se pak vlastně už jen dohrával. Hodně dalších šancí jsme ještě nevyužili, nicméně s výkonem mužstva byla určitě spokojenost. Hosté měli smůlu, protože se jim hned na začátku po nezaviněném souboji zranil jejich první brankář, to nám určitě také pomohlo. Těší mě, že jsme se konečně prosadili střelecky, třeba minule doma se Soběslaví jsme v první půli měli také hru jasně ve svých rukou, jenže jsme své šance neproměňovali, a proto jsme o tři body museli bojovat až do konce. Teď jsme už v první půlhodině dali v rozmezí deseti minut tři góly a ve zbývajícím čase jsme už v pohodě jen navyšovali skóre.“

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Domácí byli po celý zápas fotbalovější a jednoznačně potvrdili svou velkou kvalitu. My se bohužel po dvou gólech sesypali a už jsme se nezvedli, což mě mrzí a je to náš dlouhodobější problém. Kluci to mají v hlavách, do kterých jim nevidím. Naše defenziva navíc momentálně není na potřebné úrovni a neumím říct, proč vždycky, když prohráváme, přestaneme dodržovat nějaké principy."