Fotbalisté Otavy Katovice odstartovali novou sezonu v A skupině Fortuna divize na hřišti Slavoje Mýto. Přestože odehráli dobré utkání, nevezou si ani jeden bod.

Katovice si z Mýta nevezou ani jeden bod. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

„Byl to pro nás velice smolný zápas. Na podmáčeném terénu jsme byli šedesát minut lepším týmem, ale nakonec si nevezeme žádný bod. Měli jsme jít do vedení o dva či tři góly a byl klid. My však neproměnili šance, dokonce jsme šli třikrát sami na branku,“ posteskl si nad neproměněnými šancemi katovický lodivod Přemysl Šroub.