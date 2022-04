Branky: 18. Požárek, 57. Hnídek, 90. Repa – 26. Sochůrek, 40. Brotánek. ŽK: 4:1 (Repa, Motl, L. Bálek, Cibulka – Kouklík). Rozhodčí: Kříž – Duda, Mazanec. Diváci: 197.

Katovice: Švehla – Hnídek, Květoň, Cibulka, Motl – Repa, Janoch, Kadula, L. Bálek (81. Pavlovič) – Uher (63. D. Bálek), Požárek (74. Habor).

Před čtrnácti dny si katovický trenér Přemysl Šroub přál již nějaký klidnější zápas. Jak je vidět, jeho prosby vyslyšeny nebyly. „Asi žádný jednodušší zápas nebude. Musím si na to již zvyknout. 1:1 venku, 3:2 doma, to jsou naše výsledky,“ uvedl po zápase se Sedlčany katovický trenér.

Tentokrát Katovice vedly, ale po poločase byl blíže k bodům soupeř. „Šli jsme do vedení, trefili břevno a měli i další střely. Bohužel nám tam již nic nepadlo. Naopak z první střely na naší bránu nám tam prošla taková šmudla. Pak přišla standardka, upozorňoval jsem hráče, že všechno kopou do brány na přední tyč a přesně z toho jsme dostali druhou branku. O půli jsme si zkrátka řekli, že to tady již bylo několikrát, otočili jsme to dvakrát, tak se nám to musí podařit i tentokrát. Povedlo se to v poslední minutě, ale myslím si, že za druhý poločas jsme si to zasloužili. Soupeře jsme zatlačili před jeho bránu, měli šance. Rychle jsme srovnali a i za další hru jsme si zasloužili dát gól. Repa to v 90. minutě krásně trefil a jsme za to šťastní. Byl to těžký zápas,“ shrnul duel Přemysl Šroub.

Diváky musí takové zápasy bavit. Pokaždé padne pět branek, body zůstanou doma. „Doufám, že je to baví. Na to, jaké bylo počasí, přišlo fanoušků opět hodně. Musíme jim zase poděkovat. Hnali nás dopředu, fandili, to vždy pomůže. Věřili jsme všichni, že se to povede zlomit a povedlo,“dodal trenér Šroub.

Ze zápisu je vidět, že se vracejí někteří dlouhodobě zranění hráči. „Pavlovič sice zaskakuje na konci utkání, ale čeká ho další operace. Tentokrát se nám zranil Ruda Květoň. Vypadá to na zlomenou ruku. Uvidíme, co ukáže vyšetření, hned po zápase zamířil do nemocnice. Držíme palce. Někdo se vrátil, jiní na marodku přibyli. Jsme i tentokrát pokopaní,“ doplnil k marodce v týmu trenér.