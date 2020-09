Ve svých dvaadvaceti letech je Jakub Matoušek v divizním béčku Dynama jedním z nejzkušenějších hráčů a s pěti góly i nejlepším střelcem. Dvěma góly přispěl o víkendu na Složišti také k vysokému vítězství 5:1 nad Doubravkou.

Jakub Matoušek nastřílel za béčko Dynama v divizi ve čtyřech kolech už pět gólů. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Čtyři zápasy, čtyři vítězství, navíc vy jste v každém z těch čtyř utkání skóroval. Naposledy s Doubravkou dokonce hned dvakrát. Ala taky jste neproměnil penaltu…

.To mě mrzelo, ale ke konci mi to tam stejně padlo. Červ (Martin Červený – pozn.) mi tam dal ideální centr a mně se to povedlo hlavou dobře trefit přes brankáře na zadní tyč. Myslím, že to byl docela pěkný gól…