Otava Katovice – Sokol Lom 1:4 (0:2). 76. D. Bálek – 38. a 84. Musiol, 17. Krušatins, 60. Novák. Katovice: Provazník – Hnídek, Janoch, Cibulka, Motl – L. Bálek, Repa (70. Sládek), Kotrba, D. Bálek – Požárek, Uher.

A hned první soupeř byl velkou výzvou. Celou tabulku vede. A v Katovicích potvrdil, že právem. „Stála proti nám velká kvalita. Lom byl od začátku utkání lepší, dobře kombinoval. Jak jsem říkal před zápasem, že musíme proměňovat naše gólovky, abychom měli šanci na nějaký bodový úspěch, tak bohužel. Měli jsme tam v prvním poločase dvě tutovky, nedali je, Lom měl tři a dal z nich dva góly. Musím uznat kvalitu soupeře, vyhrál zaslouženě,“ shrnul utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Fortuna divize: Katovice - Lom 1:4.Zdroj: Jan ŠkrleAni tentokrát nemohli Katovičtí použít do utkání svého klíčového hráče Jindřicha Kadulu. „Jindra je pořád nemocný. Nastoupil sice již Karel Cibulka, ale to byla jediná změna oproti minule. Nestačilo to, Lom hrál opravdu dobře a zaslouženě je tam, kde je,“ doplnil katovický trenér.

Na hráče od Otavy čekají ještě další dva zápasy s týmy z úplné špičky soutěže. Co si tedy vzít z utkání s Lomem. „Bude to podobné. Nyní jedeme do Přeštic. Hraje se venku, o to to bude ještě těžší. Musíme se pokusit dohrát podzim důstojně. Chceme se pokusit uhrát z těchto dvou těžkých utkání nějaký bodík. Nicméně všichni víme, že to bude těžké. Výsledky soupeřů vidíme, zápasy sleduji na videu a vím, co nás čeká nyní. Nebude to jednoduché, ale budeme bojovat,“ hledí do závěru podzimní části Přemysl Šroub.