V předchozích zápasech Katovičtí dopláceli na malou střeleckou produktivitu. Tentokrát vedli ve 25. minutě 3:0 a bylo prakticky rozhodnuto. „Konečně jsme proměnili šance ze začátku utkání a zápas pak byl o něco klidnější. Jsem za kluky moc rád, že jim to tam napadalo. Měli jsme zápasy, kde jsme si vybrali střeleckou smůlu a vyšli kvůli tomu i bodově naprázdno. Jsem rád, že jsme to protrhli a nastříleli góly,“ pochvaloval si střeleckou aktivitu svých hráčů trenér Přemysl Šroub.

Spokojen musel být i s tím, že se o tři góly podělili hrotoví hráči Vladimír Uher a Michal Požárek, kteří tak nějak mají střílení branek v popisu práce. „Moc jsem jim to přál. Na tréninku na tom pracujeme, kluci si to zaslouží. Oba dva pracují skvěle a bylo to jen o tom tu smůlu protrhnout. Věřím, že jim to tam teď bude padat pořád,“ pochválil útočníky trenér.

Do sestavy ani tentokrát nezasáhl Jindřich Kadula. „Jindra do hry není. Musíme nechat jeho koleno odpočinout. Samozřejmě nás to mrzí, je to klíčový hráč, ale kluci, kteří nastupují místo něho, tak odvádějí výbornou práci,“ hovořil o absenci klíčového hráče trenér Šroub.

V bráně Katovic dostal v průběhu utkání příležitost gólman Provazník. „Chtěli jsme mu dát příležitost. Byl to jeho první divizní start a za rozhodnutého stavu jsme mu chtěli dát šanci. Trénuje poctivě, tak si to určitě zasloužil,“ doplnil Přemysl Šroub.

V dalším kole Katovice zamíří do Sedlčan a hráči chtějí nějaký ten bodík i ze hřiště soupeřů. „Chceme samozřejmě i venku zabodovat. Bude to další důležitý zápas. Sedlčany jsou na nule a nechceme tam prohrát, aby se na nás soupeř dotahoval. Pojedeme tam bodovat a pokud předvedeme takový výkon jako proti Berounu, tak by to mělo klapnout,“ věří trenér.

Katovice – Beroun 5:1 (3:0)

Branky: 11. a 25. Uher, 5. L. Bálek, 62. Cibulka, 73. Požárek – 90. Tarasov. ŽK: Repa – Tarasov. Diváci: 269. Rozhodčí: Štrincl – Šlajs, Toucha.

Katovice: Švehla (70. Provazník) – Hnídek (74. Rejšek), Cibulka, Janoch, Motl – L. Bálek, Kotrba, Repa (70. Sládek), D. Bálek (64. Mikeš) – Uher, Požárek.