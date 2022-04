Výsledek napovídá tomu, že by po pěti vyrovnaných a dramatických jarních zápasech Katovičtí konečně zažili klidné utkání se třemi body na jeho konci. Ale bylo tomu opravdu tak? „Jak se to vezme. Konečně nám tam nepadly hned první šance soupeře, na což jsme měli v posledních zápasech docela smůlu. Dneska tam byla trocha štěstí, když Hořovice míjely naší bránu. My si naopak vytvořili pěkné šance a dali z nich góly. Ale že by to bylo nějak poklidné, to určitě ne, do třetí branky to bylo hodně vyrovnané se šancemi na obou stranách,“ charakterizoval utkání katovický trenér Přemysl Šroub.