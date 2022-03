Branky: 27. a 55. Požárek, 45. Uher – 21. (PK) a 30. Ženíšek. ŽK: 4:3 (Uher, Motl, Kotrba, Hnídek – Matas, Rybař, Hereit). Rozhodčí: Cichra – Kastl, Štefan. Diváci: 334.

Sestava Katovic: Švehla – Hnídek (84. Habor), Květoň, Cibulka, Rejšek – L. Bálek (89. Pavlovič), Janoch, Kotrba, Motl – Uher – Požárek (92. Hajdušek).

„Za tři body jsem nesmírně šťastný. Měli jsme problémy se sestavou, když vypadli čtyři lidi. Museli jsme hodně improvizovat a abych pravdu řekl, ještě v pátek večer na tréninku jsme nevěděli, jak to postavíme. Klobouk dolů před klukama, kteří nastoupili a zápas zvládli,“ začal hodnocení utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Stejně jako v úvodním jarním utkání s Mýtem Katovičtí prohrávali, ale zápas otočili. „Prohrávali jsme 0:1 z penalty, pak 1:2, takže znovu přišla otočka. Je to již třetí jarní zápas, ve kterém jsme to otáčeli. Přál bych si také mít jednou klidnější utkání,“ doplnil trenér.

Dalo se čekat, že to s Rokycany nebude nic jednoduchého. „Bylo to hodně bojovné, Přesně jak jsem očekával, bylo to hodně o soubojích. Rokycany mají hru na soubojích založenou. Nás zápas hodně bolel, máme plno šrámů a museli jsme si sáhnout na dno sil. Rokycany se představily ve výborném světle,“ doplnil k utkání trenér.