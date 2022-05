Branka: 37. Požárek. ŽK: 2:2 (Provazník, Kotrba – Distel, Toman). Rozhodčí: Eibl – Toucha, Matyš. Diváci: 253.

Sestava Katovic: Provazník – Hnídek, Květoň, Janoch, Motl – Pavlovič, Kotrba, Kadula (84. Chylík), L. Bálek (80. D. Bálek) – Uher – Požárek (91. Habor).

Tři body zůstaly v Katovicích. Spokojenost? „Spokojenost s hrou i se třemi body. Jsem rád, že jsme dokázali naší domácí bodovou sérii protáhnout. Byl to hodně těžký zápas. Věděli jsme, že bude soupeř bránit v bloku. Hráli v rozestavení 5-4-1, těžko se nám do toho dostávalo. V poli jsme byli lepším týmem, ale dlouho trvalo, než jsme si vytvořili šance. Jsem rád, že gól padl již do poločasu. Bylo to důležité, abychom se dlouho netrápili. Ve druhé půli to musel soupeř trochu otevřít, byla tam větší okýnka v jejich obraně a my měli plno šancí. Bohužel jsme nedali pojistku a nakonec jsme se do poslední minuty báli o výsledek. Mohlo to být rozhodnuté dřív,“ komentoval utkání katovický trenér Přemysl Šroub a doplnil: „Viděl jsem jejich zápas v Lomu, tam jim to vyšlo. Hrají to na brejky na Tomana. Upozorňoval jsem kluky, že ho musíme pokrýt, tvoří prakticky devadesát procent jejich mančaftu. Dává góly jen on. A povedlo se nám to, i když tam jednu velkou šanci měl.“

Jihočeské souboje pro Katovické nekončí, nyní je čeká cesta do Lomu. „Čekají nás nyní těžká utkání proti týmům z první čtyřky. Již to bude taková třešnička na dortu naší úspěšné sezony. Doufám, že se naše bodové konto ještě rozroste. Do Lomu pojedeme s pokorou. Víme o kvalitách, jaké má. I když se Lomu na jaře výsledkově až tolik nedaří, ty individuality tam jsou a každý bod odtud je zlatý,“ dodal k dalšímu programu katovický trenér.