Branky: Požárek 4, L. Bálek 2, Uher, Hnídek, Kostka, Sládek, Kotrba. Rozhodčí: Kaštánek.

Katovičtí vzali soupeře na své náhradní hřiště Junior s přírodní trávou. V prvním poločase si hráči užívali příjemného terénu a sluníčka, po přestávce přišla nevídaná chumelenice a hráčům by mnohdy více posloužily brusle než kopačky. Oba celky nastoupily v neúplných sestavách a utkání jasně lépe zvládli domácí.

Generálka na start divize, kdy k prvnímu jarnímu kolu přijede do Katovic za týden Petřín Plzeň, dopadl pro domácí až nad očekávání dobře. "Jsem spokojen jak s výsledkem, tak i s předvedenou hrou. S chutí jsme si zastříleli, přestože nám ještě chybělo pět lidí, se kterými ještě počítáme do hry do jarní části sezony. To mě trochu mrzí, ale ti, co nastoupili, tak předvedli dobrý výkon. Měli jsme tam rychlé akce po krajích a dávali po centrech ze strany i branky. Dobře jsme presovali, Protivín jsme nenechali prakticky vůbec zaútočit a vystřelit na bránu. Divákům se to muselo líbit. Hrálo se docela v tempu," shrnul utkání katovický trenér Přemysl Šroub.