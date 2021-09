„Jsem rád, že se nám ten nepovedený zápas na Petříně podařilo před domácími fanoušky odčinit. Na omluvu jsme podali dobrý výkon a zaslouženě zvítězili. Přežili jsme šanci soupeře, kdy Cheb nastřelil z brejku tyč. To byl asi důležitý moment, protože by asi bylo složité zápas otáčet. Pak jsme převzali otěže hry d svých rukou a byli po celé utkání lepší,“ shrnul utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Všechny tři branky dal Jindřich Kadula. Po návratu po zranění tak ukázal, že je rozdílovým hráčem. „Jindra dal dva hattricky doma po sobě. Je to zkrátka rozdílový hráč. Když je zdravý, tak na něj v divizi nikdo nestačí. To potvrdil i tentokrát. Jeden gól dal z penalty, dva ze hry, takže naprostá spokojenost. Pokud bude zdravý, tak je to jen dobře pro výkon našeho týmu,“ uvedl k třígólovému střelci trenér.

Otava Katovice – Hvězda Cheb 3:0 (1:0)

Branky: 32. (PK), 58. a 64. J. Kadula. ŽK: 0:3 (Wagneter, F. Kompit, L. Kompit). ČK: 0:1 (55. Šebesta /trenér/). Diváci: 227. Rozhodčí: Vnuk – Zoufalý, Hádek.

Sestava Katovic: Provazník – Hnídek, Cibulka, Janoch, Motl – L. Bálek, Kotrba, Repa, D. Bálek (75. Rejšek) – Kadula (83. Sládek), Požárek (62. Uher).