/FOTOGALERIE, VIDEO/ Katovičtí fotbalisté v dalším divizním utkání doma porazili nebezpečné Rokycany a v našlapané tabulce skupiny A si zajistili soutěž i pro příští sezonu.

Katovičtí fotbalisté slaví výhru nad Rokycany. | Video: Jan Škrle

Otava Katovice - FC Rokycany 1:0 (0:0)

Branky: 53. D. Bálek. ŽK: 1:6 (Kotrba - Černý 2, Matas, Umosor, Eger a Karlíček). ČK: 0:1 (32. Černý). Rozhodčí: Vychodil - Novotný, Kotalík. Diváci: 271.

Sestava Katovic: Provazník - Cibulka, Janoch, Chylík (46. Sládek), Motl - Hnídek, Kahuj, Kotrba, D. Bálek - Uher - Habor (89. Kostka).

Prakticky každý jarní zápas je pro většinu týmů v divizní skupině A duelem o záchranu. To platilo až doposud i o Katovicích. Důležitý duel s Rokycany tým ze Strakonicka zvládl a může slavit.

"Především do vyloučení svého hráče hrály Rokycany výborně. Věděli jsme, že budou silní v soubojích, což nám dělá problémy. Soupeř šel dvakrát sám na bránu, přežili jsme to, pak přišlo vyloučení a hru jsme vyrovnali. Řekl bych, že v první půli již žádná šance nebyla. V té druhé jsme již byli lepší, měli více balon a vytvořili si i nějaké šance. Rokycany jsme pak po přestávce do žádné šance nepustili. Vítězství je za druhou půli asi zasloužené. Měli jsme tam měli více šancí a z jedné standardky jsme odražený balon napálili tečovanou střelou do sítě. Vítězství je vydřené. Všechny zápasy jsou ohromně těžké, což si nikdo nedokáže představit," shrnul utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Po Krumlovu to byl další duel s týmem, který bojuje o záchranu. Katovičtí jsou z těchto problémů venku. "Po tomto zápase jsme zachráněni. Zkrátka jsme tam byli i my. Pokud bychom neuhráli potřebné body, byli bychom tam dál namočeni. Prakticky každý týden hrajeme zápasy o záchranu, je tam namočený celý spodek. Každý zápas je ohromně důležitý a jsem rád, že jsme divizi zachránili pro Katovice i pro příští sezonu," doplnil trenér.

Soupeři, kteří dál bojují o záchranu, však Katovické neminou ani v dalších kolech. "Máme Mariánské Lázně, Domažlice a Hořovice. Všechno týmy ze spodku. Ale už si to můžeme užívat. Doufám, že i z Mariánek přivezeme nějaký bod. Máme sérii tří zápasů bez porážky a na to, v jakém stavu jsme, tak je to super. Tentokrát jsme měli dva lidi na střídání a z toho byl jeden zraněný. Zranil se nám navíc Chylík a vypadá to, že příště bude na lávce jen jeden náhradník. Už vyhlížíme konec sezony a chceme to důstojně dohrát," dotkl se současného zdravotního stavu v týmu trenér Šroub.