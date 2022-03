Katovičtí vybojovali obrovsky těžké utkání. Prohrávali již 0:2, ale dokázali se zvednout a skóre otočit. „Dostali jsme góly přesně z toho, na co jsem hráče upozorňoval. Mýto to hraje jednoduše, rychle nahoru, rychlý nákop. Podskočili jsme balon a dostali z toho branku. To nás trochu uzemnilo. Začátek jsme měli jasně lepší a deset minut je mleli. Gól visel ve vzduchu, ale bohužel. První gól nás srazil a rychle jsme dostali z daší šance i druhý. Takové zápasy někdy jsou. Cením si toho, že to kluci nezabalili, hrábli a důležité bylo, že jsme do půle snížili. Druhá půle byla podle mě plně v naší režii. Šli jsme si za tím. Hráčům jsem tloukl do hlavy, že to otočíme, jsme lepší a musí to přijít. Nakonec zápas ukázal charakter mužstva,“ komentoval utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Na hřišti bylo vidět, že zápas hodně bolí. Soupeř byl fyzicky vyspělý a hrál to od podlahy. „To je přesně to, co nám nevyhovuje. Známe je, před zápasem jsem upozorňoval, že to bude hodně o soubojích. Že je třeba to dávat rychle od nohy a držet balon co nejvíce na zemi. Ve vzduch jejich vysocí stopeři kralovali, takže bylo třeba to hrát po zemi. Kluci to plnili, dali jsme góly a vyšlo to,“ doplnil Přemysl Šroub.

Katovický trenér měl šťastnou ruku při střídání. Chvíli poté, co přišel Jindřich Kadula na hřiště, vyrovnal. „Vyšlo to dobře. Oba hráči, které jsem tam vypustil najednou, tak byli u vyrovnání. Pavel Rejšek to dal před bránu a Jindra vyrovnal. Někdy to tak je, přijde štěstí a jsem rád, že to takhle vyšlo,“ komentoval vyrovnávací gól trenér.

K dalšímu duelu jedou Katovičtí do Mariánských Lázní. „Hrajeme tam v sobotu ráno, takže odjíždíme již v pátek odpoledne. Budeme tam spát, takže je to zase něco trochu jiného. Je to poprvé, takže se budeme cítit tak trochu jako profíci. Doufám, že to k něčemu bude, když vyrazíme den dopředu,“ hledí k dalšímu duelu trenér Šroub.

Otava Katovice – Slavoj Mýto 3:2 (1:2). 25. a 73. (PK) Požárek, 69. Kadula – 14. Vileta, 21. Nový. ŽK: 1:2 (Kotrba – Vild a Renza. Rozhodčí: Brom – Glogar, Žurek. Diváci: 277.

Sestava Katovic: Švehla – Hnídek, Janoch, Cibulka, Motl – L. Bálek (91. Sládek), Kotrba, Repa, D. Bálek (57. Rejšek)– Uher (57. Kadula), Požárek (88. Habor).