Branky: 21. Brabec, 84. (PK) Zajíček – 35. a 87. (PK) Uher. ŽK: 5:1 (Sojka, Vacek, Prančl, Presl a Zajíček – Květoň). Diváci: 324. Rozhodčí: Vnuk – Zoufalý, Doubrava.

Katovice: Provazník – Hnídek, Květoň, Chylík, Motl – L. Bálek (91. Sládek), Kotrba, Kadula, D. Bálek (84. Rejšek) – Uher – Habor (63. Požárek).

Poslední utkání sezony měli Katovičtí sehrát na hřišti Klatov. Nakonec se hrálo v Katovicích. „Soupeř chtěl zápas předehrát, jelikož hraje v sobotu přátelák s Viktorkou Plzeň, která startuje přípravu na sezonu. My s tím souhlasili pod podmínkou, že se bude hrát u nás, jelikož bychom z důvodu pracovního vytížení hráčů nestačili do Klatov přijet včas,“ vysvětlil změnu katovický trenér Přemysl Šroub.

Oproti předchozím duelům nastupovali Katovičtí v pozměněné sestavě. Do brány šel Provazník, na hrot Habor a byly tam i další změny. „V posledních zápasech se až tolik nedařilo, a tak jsem to zkusil změnit. Avizoval jsem to dopředu. Chyběl nám vzadu Janoch, takže těch změn tam bylo více. Hrál David Bálek, který jindy střídá. Byly tam čtyři změny a jsem rád , že i kluci ze střídačky potvrdili, že do kádru patří,“ pochválil hráče trenér Šroub.

Hrál třetí se čtvrtým, plný dům. Všechny předpoklady pro kvalitní podívanou. „Byl k vidění velmi kvalitní fotbal z obou stran. Klatovy byly prvních třicet minut lepší a zaslouženě šly do vedení. My se nemohli dostat do zápasu, soupeř dobře kombinoval a dal branku. Poslední čtvrthodina první půle zase patřila nám a zaslouženě jsme vyrovnali. Měli jsme sérii rohových kopů a z jednoho z nich jsme se prosadili. To bylo velice důležité pro vývoj zápasu,“ shrnul první poločas trenér Šroub.

O konečném výsledku rozhodly dva pokutové kopy. „Druhý poločas byl vyrovnaný. Mohl vyhrát kdokoliv, remíza je spravedlivá. Dostali jsme gól z přísné penalty, kdy soupeřův útočník postrčil našeho obránce a tomu padl míč na ruku. Mohl se pískat faul. Ale na druhé straně se vyrovnalo z hodně podobné penalty,“ doplnil ke druhé půli Přemysl Šroub.

Sezona je u konce a v Katovicích panuje spokojenost. „Sezona byla dobrá. Musíme se na to dívat z pohledu celku a nebrat poslední zápasy. Věděli jsme, že ten závěrečný los je těžký, což nám nemůže zkazit pohled na celkově dobrou sezonu. Jsem rád, že ty silné týmy byly až na konce a ne na začátku. Z mého pohledu sezona povedená,“ doplnil trenér.

Příprava na sezonu novou začne Katovickým ve čtvrtek 7. července.