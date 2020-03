V jarní části divize se před vyhlášením nouzového stavu a karantény stihlo odehrát pouze jediné kolo, v němž Jihočeši rázně vykročili za záchranou. Doma totiž deklasovali po podzimu sedmý Beroun 6:1 a odlepili se z poslední příčky.

O tom, kdy fotbalové soutěže budou pokračovat, nebo zda dojde k jejich předčasnému ukončení, zatím není jasno, takže trenér Marek Černoch svým svěřencům naordinoval individuální tréninkové plány.

„Hráči se musí připravovat sami. Ví, co mají dělat a je to o jejich osobní zodpovědnosti. Důležité je, aby se udrželi v kondici, takže by měli běhat i posilovat,“ podotkl jindřichohradecký kouč.

Ten má ve svém kádru momentálně i dva cizince z afrického kontinentu, kteří přišli k Vajgaru v průběhu zimní přestávky. Jak je to momentálně s nimi?

„Gabonský záložník Obiang uvízl v Instanbulu, kam si letěl pro vízum. Kvůli pandemii koronaviru raději zůstal na ambasádě a vyčkává, až se zmírní opatření. Obránce Amaglo z Ghany je stále v Hradci a podle možností individuálně trénuje,“ uvedl Marek Černoch.

Ten nemá zatím žádné informace o tom, jakým způsobem fotbalový svaz naloží s pozastavenými soutěžemi.

„Vzhledem k tomu, že nikdo neví, jak dlouho tento stav potrvá, tak samozřejmě nikdo nedokáže říct ani to, co bude dál s fotbalem. Nějaký prostor k dohrání sezony tady asi zatím ještě je, ale uvidíme. Vzhledem k odsunutí mistrovství Evropy by se mohly najít termíny pro profesionální soutěže. Ale jak to bude s těmi našimi amatérskými, to si vůbec nedovolím předjímat,“ tvrdí trenér a jednatel FK Jindřichův Hradec 1910.

Jedním dechem však dodává, že nyní jsou na pořadu mnohem důležitější věci, než sport.

„Měli bychom se chovat zodpovědně, ale zároveň neztrácet optimismus,“ dodává Marek Černoch.