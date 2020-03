DYNAMO B – KLATOVY 2:2 (0:1), pen. 5:4 – Jihočeši měli v úvodu tlak i šance, ty ale nevyužili. Hosté zahrozili v 10. min., kdy po přímém kopu Janáčkovi v brance pomohlo břevno. Deset minut nato zazvonil na břevno na druhé straně po Matouškově centru v pádu hlavou ligový pendl Táborský. První gól ale dal ve 31. min. utěšenou ranou Tříska, a když po pauze Krejčiřík zvýšil hlavou na 0:2, vidina tří bodů se domácím začala vzdalovat. Tím spíš, když černobílí i ty největší své šance začali zahazovat jednu za druhou, navíc podruhé v zápase trefili břevno. Až v 84. min. Matoušek dal na 1:2 a týž hráč minutu před koncem vyrovnal – a gólem přispěl i k výhře 5:4 v penaltovém rozstřelu,

Branky: 84. a 89. Matoušek – 31. Tříska, 55. Krejčiřík. Penalty: Kalousek, Táborský, Matoušek, Tomek, Míka – .Janda, Alzner, Tříska, Lukeš (nedal Kotrba). Bez karet. Diváci: 50. Rozhodčí: Trska – Hlaváček, Vrchota. Dynamo B: Janáček – Kočí, Tomek, Míka, Kalousek – Pařízek – Lindák, Táborský, Malecha, Bouguetouta (52. Kortiš) – Matoušek.

J. HRADEC – BEROUN 6:1 (2:0) – V úvodu zápasu byli hosté lepší a měli více ze hry, gól ale nedali. Domácí se postupem času uklidnili a začali přebírat iniciativu do svých rukou. Po Tomanově střele šli i do vedení, které do přestávky po Počtově vlastní brance ještě navýšili. Po půli sice další velké šance Jihočeši nevyužili a Soukup snížil na 2:1, po Kubínově třetím gólu ale domácí už hru ovládli a Beroun jel domů s debaklem.

Branky: 65., 70. a 83. (pen.) Kubín, 22. Toman, 36. Počta vlastní, 69. Janák – 55. Soukup. ŽK: Jindra, Kubín. Diváci: 70. Rozhodčí: Kříž – Szikszay, Cihlář. J. Hradec: Hulík – Škoda (84. Nováček), Votava, Völfel, Laszák – Obiang (84. D. Cettl), Cech, Jindra, Janák (77. Králíček) – Toman, Kubín (86. Princ).

ČÍŽOVÁ – ROKYCANY 1:5 (0:2) – Po podzimní části sezony v sestavě Čížová nezůstal kámen na kameni (zbyli vlastně jen Majer, Bohánek, Zahrádka a Rozhoň) a nově sestavený tým přes veškerou snahu zahájil jaro doma vysokou porážkou. Po prohraném poločase sice Zahrádka snížil na 1:2, poté ale stříleli góly už jen hosté.

Branky: 58. Zahrádka – 68. a 77. Procházka, 16. Kroc, 37. Černý, 71. Denk. ŽK: Mařík, Azilinon – Lehký, Ineman. Diváci: 154. Rozhodčí: Dohnal – Vnuk, Vychodil. Čížová Hošna – Rozhoň, Zahrádka, Majer, mařík, M. Jaroušek, Jašek:, řehoř, König (60. J. Jaroušek), Petřík, Azilinon.

KATOVICE – MÝTO 2:1 (2:0) – Domácí ve šlágru třetího a čtvrtého týmu tabulky uspěli za tři body, když o své výhře rozhodli dvěma góly už do přestávky. Po poločase sice Zajíček snížil, cenné vítězství ale Katovice uhájily a dál drží kontakt s vedoucí dvojicí Přeštice – Dynamo B.

Branky: 28. Požárek, 40. Janoch – 58. Zajíček. ŽK: T. Hajdušek – Brož. Diváci: 321. Rozhodčí: Toman – Gunitš, Eibl. Katovice: Švehla – Pavlovič (81. Chylík), Janoch, Horejš, Požárek (68. Repa), Uher (90. Koutský), Tušer, Miklas, Bálek (89. Cibulka), T. Hajdušek, Kahuj.

SEDLČANY – SOBĚSLAV 0:3 (0:2) – Jihočeši do jarní části sezony vstoupili sebevědomým výkonem a vezli si po zásluze ze Sedlčan tři body. O svém přesvědčivém vítězství Soběslavští rozhodli dvěma slepenými góly v závěru prvního poločasu.

Branky: 40. a 56. Vaněk, 38. Kutner. ŽK: Kvěch – Suchan. Diváci: 278. Rozhodčí: Šálková – Kastl, Cichra: Soběslav: Kuník – Podráský, Zeman, Suchan, M. Mazouch (78. Svoboda), Kutner (87. Maršík), Varačka (85. Brabec, Vaněk, Hromada, Bouchal, T. Mazouch (68. Žalda).

OSTATNÍ ZÁPASY: Cheb – Petřín Plzeň 2:5, Doubravka – Hořovicko 2:1, Přeštice – Mariánské Lázně 2:1.

TABULKA:

1. Přeštice 16 13 0 3 36:13 35

2. Dynamo ČB B 16 12 0 4 41:24 34

3. Katovice 16 10 0 6 34:23 32

4. Soběslav 16 9 0 7 40:16 30

5. Mýto 16 11 0 5 32:24 29

6. Rokycany 16 10 0 6 30:24 29

7. Doubravka 16 9 0 7 24:26 26

8. Beroun 16 8 0 8 25:34 24

9. Čížová 16 8 0 8 30:23 23

10. Klatovy 16 7 0 9 22:24 23

11. Petřín Plzeň 16 7 0 9 34:33 22

12. Sedlčany 15 6 0 9 29:35 19

13. Mar. Lázně 16 7 0 9 23:33 19

14. Cheb 16 4 0 12 27:45 14

15. J. Hradec 16 4 0 12 22:49 13

16. Hořovicko 16 3 0 13 23:43 12