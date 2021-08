Hodně obměněný soubor má k dispozici trenér Roman Lukáč, který s ním absolvoval neúspěšnou divizní premiéru na půdě Berouna, kde Jihočeši prohráli 1:2. Byť je na předčasné soudy samozřejmě hodně brzy, zápas naznačil, že mladé mužstvo čeká ještě hodně práce, aby se sehrálo a přivyklo dospělému diviznímu fotbalu, a tak jeho hlavní prioritou bude v náročné konkurenci záchrana této republikové soutěže.

"V Berouně jsme začali dobře, bohužel nám to vydrželo jen úvodních dvacet minut. Pak jsme přestali předvádět kombinační fotbal po zemi a přizpůsobili se hře soupeře plné soubojů s nakopávanými míči, což nám nevyhovuje. Z toho pramenila naše nepřesnost, prohrávali jsme souboje a nedokázali jsme se z toho po zbytek zápasu dostat," prohlásil po premiérovém utkání jindřichohradecký trenér Roman Lukáč. "Z úvodního tlaku vzešla i naše vedoucí branka, kdy jsme po rohovém kopu byli dostatečně důrazní ve vápně a Filip Votava po odraženém balonu skóroval. Poté jsme ale zbytečně dvakrát inkasovali a soupeř dokázal zápas otočit ve svůj prospěch. Na to, abychom s nepříznivým stavem ještě něco udělali, bylo stále dost času, ale do ofenzivy nám chybělo více kvality a klidu," doplnil hradecký kouč, jemuž navíc chyběl elitní útočník Martin Toman očekávající radostnou rodinnou událost…

Tým od Vajgaru během nezvykle dlouhé pauzy způsobené předčasně ukončenou sezonou posílili především mladí fotbalisté. Konkrétně zadáci Petr Koktavý z Třeboně, Adam Vaš ze Žirovnice, Adam Šmíd z Dynama ČB, záložníci Filip Waník z Táborska, Matěj Distel z Dačic a útočník Kevin Strejček z Dynama ČB. Z hostování v Nové Bystřici se navíc vrátil další ofenzivní hráč Lubomír Králíček.

„Fotbalisty, kteří k nám přišli, jsme angažovali také s výhledem do budoucna. Všichni ještě mají na čem pracovat, ale pokud vytrvají a budou k fotbalu přistupovat poctivě, věřím, že mají velký potenciál. Vzhledem k tomu, že jde o samé mladíky, v první řadě se musí adaptovat na dospělý fotbal,“ podotkl Roman Lukáč.

Jenže ještě víc nakonec Hradec pustil žilou. Že matador Jaroslav Cech odejde do Rakouska a pokračovat nebudou ani oba Afričané Michael Amaglo a Raymond Darkeh, bylo dopředu jasné. Mladík Filip Brož by asi v divizním kádru prozatím nenašel patřičné uplatnění a Vojtěch Princ je zase od loňského prosince na marodce a teprve jej čeká operace, ztráta zbylého tria - Tadeáš Jindra, Martin Škoda, Jakub Laszák - se však nečekala.

„Tadeáš Jindra má delší dobu problémy se zády, proto nás požádal o zdravotní pauzu a bude se udržovat jen v okresním přeboru, kde samozřejmě nebude mít ani zdaleka takovou fyzickou zátěž. Pokud se to zlepší, za půl roku se vrátí. Kuba Laszák vstoupil do armády a stal se profesionálním vojákem, takže na divizi nemůže dostatečně trénovat a vrátil se tak do mateřského Táborska. No a Martin Škoda si sám řekl o přestup na Hlubokou do I. A třídy, což trochu nechápu, ale proti jeho vůli jej samozřejmě u nás držet nebudeme,“ okomentoval kormidelník fotbalové bárky od Vajgaru odchody.

V neděli 8. srpna se Jindřichův Hradec poprvé představí doma, když na stadionu u sídliště Vajgar přivítá Sedlčany (16 hodin), které v úvodním kole podlehly Soběslavi 1:2.

„Týmy, jako je Lom, béčko Dynama či Přeštice, jsou někde jinde, ale třeba právě Sedlčany by měly patřit k protivníkům s podobnou výkonností, takže nás čeká velmi důležitý souboj, v němž bychom chtěli uspět,“ přeje si Roman Lukáč.

Kádr FK Jindřichův Hradec 1910

Brankáři: Jakub Hulík, Tomáš Cettl.

Obránci: Petr Koktavý, Michal Völfel, Adam Vaš, Ondřej Blažek, Ondřej Nováček, Adam Šmíd.

Záložníci: Filip Votava, Martin Janák, Roman Mischnik, Filip Waník, Matěj Distel, Lubomír Králíček, Daniel Cettl.

Útočníci: Martin Toman, Kevin Strejček, Jan Kubín.