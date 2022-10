Branky: 59. D. Bálek, 80. Štěch, 88. a 92. Kadula – 45. Málek. ŽK: 1:2 (Cibulka – Málek, Brabec. Diváci: 207. Rozhodčí: Toucha – Janíček, Izugrafov.

Katovice: Provazník – Cibulka, Janoch, Kostka, Chylík – L. Bálek (65. Motl), Kotrba, Štěch (82. Sládek), D. Bálek – Kadula – Uher (76. Habor).

Katovičtí fotbalisté to mají v posledních zápasech jako nebe a dudy. Venku prohrávají, doma vítězí. Tentokrát bylo dobře, že v této sérii pokračovali. „Byl to těžký zápas. Klatovy mají dobrý tým, nebylo to jednoduché zvládnout. Myslím si, že jsme byli lepší, ale první poločas byl vyrovnanější. Bohužel jsme z naší chyby, kdy jsme drželi balon na soupeřově půlce a přišli o něj, tak jsme z brejku inkasovali. Trochu razantněji jsme si to v kabině vysvětlili, řekl jsem hráčům, že na to mají, aby to otočili a klobouk dolů, jak za tím šli. Obraz hry se úplně změnil. Byli jsme v tlaku, přicházely šance a dali jsme čtyři góly. Kluky mohu jen pochválit. Druhý poločas byl excelentní,“ hodnotil utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Domácí dali rozhodující tři góly v poslední desetiminutovce. „Otočili jsme to v závěru a užili si to na hřišti i po zápase. Měl jsem obavu, aby po půli na hráčích neležela deka, ale jsem rád, že jsme to otočili a udrželi domácí neporazitelnost,“ doplnil trenér.

Nyní jedou Katovičtí do Tochovic. Výhra nad silnými Klatovy by měla být opět motivací. „Tochovice nyní vyhrály na Petříně, takže to bude další složitý zápas. Je to jako na houpačce. Doma vyhráváme, venku prohráváme. Doufám, že již konečně přivezeme i nějaký bod ze hřiště soupeře. Tabulka se vyrovnává, vyhrávají týmy ze spodku tabulky. Zkrátka potřebujeme body i z venku. Potřebujeme se na to dobře připravit. Byli jsme se na ně v týdnu podívat, hráli ve středu dohrávku a víme že nás nečeká nic jednoduchého. Ale věřím, že přivezeme nějaký bod,“ hledí k dalšímu duelu trenér Šroub.