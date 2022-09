Po čtyřech kolech nasbírali katovičtí fotbalisté sedm bodů, a to hráli třikrát na hřišti soupeře. Při pohledu to tabulky se mohou pochlubit nejlepším postavením z jihočeských klubů v této soutěži. Před čtrnácti dny doma porazili Doubravku 1:0 a i v dalším duelu chtějí potvrdit sílu Dudák arény.

V minulém kole sice okusili Katovičtí první porážku sezony v Soběslavi, ale na hřišti jihočeského soupeře se jim dlouhodobě nedaří. "Paradoxně jsme tentokrát sehráli asi nejlepší náš zápas na soběslavském hřišti, přesto jsme výsledkově opět propadli," komentoval minulé kolo katovický trenér Přemysl Šroub. Určitou roli sehrály i absence v sestavě. "Nemohli s námi jet Kadula a Chylík. To byl velký zásah do sestavy. Bez Jindry Kaduly jsme bohužel poloviční, což se projevilo. V obraně chyběly hlavičkové dispozice Chylíka. Zásah do obrany je vždy složitý,“ doplnil k minulému duelu trenér.

Ale porážka ze Soběslavi je již dávno zapomenuta, tým se celý týden připravoval na neznámého soupeře z Komárova. "Díval jsem se na ně v minuém kole, kdy prohráli s Petřínem Plzeň. Hrají dobře, na nováčka super. Nyní poprvé prohráli. Viděl jsem tam řadu zkušených hráčů, které doplňovali rychlí mladíci. Opět to bude těžké, ale v divizi žádný snadný zápas není," hodnotil sobotního soupeře trenér Šroub a zároveň pozval na zajímavý souboj i věrné fanoušky.