V předehrávce 27. kola řádil kanonýr Martin Jirouš s pěti góly. Na devastaci soupeře měl zásadní podíl. Celkově si připsal již 32 branek! Čížová se do tempa začala dostávat již od prvních minut, kdy přinutila Hulíka k dvěma lehčím zákrokům. Ve 13. minutě pak domácí hru rychle přenesli na soupeřovu polovinu. Na hranici vápna dostal přihrávku Martin Jirouš, lehce se zbavil protihráče a levačkou poslal míč nechytatelně k tyči - 1:0. Gólová smršť pokračovala až na konci poločasu. Nejlepší divizní šutér Jirouš dalšími dvěma trefami zblízka vždy po přihrávkách z pravé strany zkompletoval čistý hattrick a upravil pro Jindřichohradecké na těžko otočitelné skóre 0:3.

V druhé půli už se utkání mohlo jen dohrát, ovšem zdaleka tomu tak nebylo a diváci si i v druhém dějství přišli na své. Čížová stále potvrzovala své postavení v tabulce a formu. Jindřichův Hradec se pak také mohl těšit z prvních gólů. Nejprve však opět úřadovali Starobovi svěřenci. Do druhé půle nastoupivší Matěj Gregor ihned zkraje poločasu přetavil svůj první kontakt s míčem ve čtvrtý gól a v 55. minutě zvyšoval Jirouš křížnou ranou na hrozivých 5:0. „To máme šutéra, co?“ hlesl za klandrem jeden z mnoha spokojených diváků.

V uvolněném závěru došlo na tři góly. Zakrátko Jirouš z trestného kopu knokautoval ve zdi stojícího Králíčka, který po ošetření obětavě pokračoval ve hře, ale když pak skončil po vzdušném souboji s Rozhoněm znovu na zemi, otřesen nuceně vystřídal. Na hradecké střídačce už zbyl jen vedoucí mužstva Cypra, který musel zaskočit na hřišti na posledních 25 minut. A za chvilku došlo na korekci skóre po hezké individuální akci Martina Janáka. Na 6:1 pro domácí dával popáté z téměř brankové čáry doklepávající Jirouš. Hostujícímu celku se dostala ještě malá, již však nepodstatná, útěcha v podobě dvou branek. Trefil se pohotově ze vzduchu Tadeáš Jindra a podruhé Janák. Dvě minuty předtím dopřál domácím divákům poslední gólovou radost Ihor Krasnyanyk, který zaznamenal jubilejní 70. gól Čížové v sezoně a dal jihočeskému derby konečnou podobu 7:3!

„Nechci být na Hradec zlý, ale to, co dnes předvedli, to byla úroveň I. A třídy… Dali jsem jim sedm gólů, což je ještě milosrdné. Jejich tři zásahy vyplývaly z toho, že si kluci dovolili dopředu něco víc a na bránění se občas vykašlali. Dnes nám stačil zhruba jen čtyřicetiprocentní výkon,“ řekl po závěrečném hvizdu trenér Čížové Zdeněk Staroba. Čížová si upevnila druhou pozici, zraněními oslabený Jindřichův Hradec nebodoval popáté za sebou a třetí sestupovou příčku už asi těžko opustí.

Sokol Čížová – FK Jindřichův Hradec 7:3 (3:0)

Branky: 13., 38., 44., 55. a 77. Jirouš, 46. M. Gregor, 82. Krasnyanyk - 66. a 84. Janák, 81. Jindra.

Rozhodčí: Švorc - Maiello, Tupý. Bez karet. Diváci: 150.

Čížová: J. Novák – Kočí, D. Novák, Rozhoň, Nečas – Krasnyanyk, O. Gregor, Dvořák, Janda (46. M. Gregor) – Chytrý, Jirouš. Trenér Zdeněk Staroba.

J. Hradec: Hulík – Chalupský, Gueye, Völfel, Votava – Janák, Kněžínek, Jindra, Tomek, Králíček (65. Cypra) – Lukoki (52. Waník). Trenér Marek Černoch.

Adam Pavlíček