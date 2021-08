S bilancí jedné výhry a jedné porážky cestovali v pátek večer fotbalisté Katovic k dalšímu duelu Fortuna divize do Rokycan. Odvezli si porážku 3:0 a přišli o dalšího zraněného hráče.

Fotbalisté Katovic prohráli v Rokycanech 3:0. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

„Měli jsme slibný začátek, kdy jsme šli stejně jako minule sami na brankáře. Bohužel jsme to nevyřešili dobře. Upozorňoval jsem hráče na dobré začátky Rokycan. Domácí převzali otěže zápasu do svých rukou a brzy dali vedoucí gól. My měli za stavu 1:0 nějaké šance. Rokycany byly sice v poli lepší, my si však vytvořili šance z brejků, ale bohužel neproměňujeme ani ty největší. Bylo to pak čekání, jestli dostaneme druhý gól či ne. Zkrátka se trápíme v koncovce. Po druhé brance to již byla z naší strany křeč. Musím říci, že domácí vyhráli zaslouženě. Předčili nás ve všech činnostech, hlavně v tvrdosti a nasazení. Tam byli daleko lepší,“ shrnul utkání katovický trenér Přemysl Šroub.