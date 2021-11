FC Písek – Dynamo České Budějovice B 3:1 (1:0). 38. Belej, 57. a 66. Petr – 67. Žítek. Rozhodčí: Pravda – Lepič, Kaštánek.

Domácí dali v utkání příležitost i několika dorostencům, soupeř přivezl dvě jedenáctky složené z hráčů béčka, devatenáctky a osmnáctky. „Snad poprvé, co si pamatuji, se splnila předpověď počasí s tím, že bude padat sníh. Než se začalo, napadlo ho osm čísel. Začínalo se tedy později, aby mohly technické služby sníh stáhnout,“ popisoval předzápasovou situaci tak trochu s úsměvem vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.

Terén byl tedy o něco těžší, ale utkání se odehrálo. „My měli tým také trochu namixovaný. V první půli jsme měli spoustu šancí. Belej tři, Koreš dvě. Nedali jsme tutovky a pak to tam po standardce dal Belej patičkou na 1:0. Do druhé půle se to vystřídalo. Soupeř tam dal především mladé hráče a my měli převahu. Z ní to tam dvakrát trefil Adam Petr. Hrál se již takový ten juniorský fotbal nahoru dolu. Oni to tam jednou vystřelili za vápnem a Lalák to kontroloval až mu to zapadlo za tyč,“ shrnul utkání Miroslav Grobár.

Písečtí fotbalisté zkoušeli proti béčku Dukly vlastní dravé mládí

Příležitost dostali další mladí hráči Písku. „Jedeme podle toho, co jsme na podzim nastavili. Nechceme žádné drahé hráče od pryč, ale zkoušíme naše mladé. Kdo zapůsobí, dostane se do přípravy, a když vydrží, tak se třeba může dostat do kádru,“ potvrdil filozofii klubu Miroslav Grobár.

Hráče čeká ještě týden přípravy a jeden přátelák. Pak dostanou volno. „Ještě dojíždíme tréninkový blok. Je již sice zima, někteří již brblají, ale ten týden ještě zmákneme. Alespoň doufáme, nikdo neví, co se zase zpřísní. Pokud to klapne, tak si ještě v pátek zahrajeme s béčkem Bohemky a pak budou mít kluci měsíc volna,“ dodává vedoucí týmu.