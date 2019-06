Byl součástí zdánlivě nerealizovatelného plánu na udržení třetiligové soutěže po nepovedeném podzimu 2014. Postupně se vypracoval, stal se oporou týmu, a na startu právě skončeného ročníku Fortuna ČFL dokonce nosil kapitánskou pásku. Po zimní pauze už ale v dresu žlutomodrých na trávník nevyběhl, přestoupil do Olympie Radotín. V červnu se do Písku v barvách pražského soupeře vrátil.

Byl pro vás zápas s Pískem nějak speciální? Měl jste větší motivaci než v jiných zápasech?

Větší motivaci určitě. Byl to pro mě těžký zápas. Znám tady všechny kluky i lidi kolem fotbalu, vůbec to nebylo jednoduché. Chtěl jsem, aby cesta do Písku byla rychle za mnou, ale zápas vyšel až na konec sezony.



Vyhráli jste 4:1. S výsledkem tedy můžete být spokojení.

Přijeli jsme sem vyhrát, což se nám podařilo. Myslím, že jsme předváděli pěkný fotbal. Trochu nás přibrzdil inkasovaný gól, měli jsme krátký útlum, ale vypořádali jsme se s tím a zápas otočili.

Během prvního poločasu jste musel skousnout nepříjemný zákrok. Trenér Jarolím se vás průběžně ptal, zda můžete pokračovat. Co se stalo?

Dostal jsem na kotník a na achilovku. Oteklo mi to, objevila se boule a při došlapu to bolelo. Tento zápas jsem ale chtěl dohrát. Utíkat z něj jsem rozhodně nechtěl, ale dohrával jsem s určitým sebezapřením.

Jaké pro vás bylo jaro v dresu Olympie?

Nemohu ho hodnotit kladně z pohledu postavení v tabulce. I když jsme se posunuli, první místo nám uteklo. Škoda zápasů, které jsme měli dobře rozehrané, ale nedovedli jsme je do vítězství za tři body. Postup byl sezónní cíl.

V Písku jste strávil čtyři roky. Sledoval jste po přestupu výsledky svých bývalých spoluhráčů a jste ještě s některými v kontaktu?

Sledoval. S klukama jsem v kontaktu, s Martinem Voráčkem si voláme a byl jsem se podívat, když hrál Písek v Praze na Vyšehradě.

Radotínský kádr zdobí jméno Martin Jiránek, lavičku pak trenér David Jarolím. Jak se s nimi spolupracuje?

Od trenéra Jarolíma i Martina Jiránka jdou obrovské zkušenosti. Je to cítit při tréninku i v zápasech. Martin Jiránek hraje s velkým přehledem a klidem. To samé trenér. Když si s námi jde zahrát při tréninku, má to stále obrovskou úroveň. To samé platí o taktice.

Budete v Olympii pokračovat?

Mám smlouvu ještě na rok, měl bych pokračovat v Radotíně.