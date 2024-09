I písečtí fanušci pozorně sledují evropské poháry. Hráči i diváci mají svůj oblíbený tým. Liga mistrů (a další pohárové soutěže) dramaticky změnila tvář. Co tomu říkáte?

Nový model evropských fotbalových pohárů budí emoce. Od Písku až po Nové Hrady. Právě v Nových Hradech začínal s fotbale Miroslav Jirkal. V kraji mezi příznivci fotbalu je hodně populární. Působí i jako člen realizačního týmu u české reprezentace, po světě cestoval s Ivanem Haškem. Co právě Jirkal říká nové podobě evropských pohárů? "Zvyk je železná košile. Starý model zaujal," myslí si a sám o sobě říká: "Jsem vlastně takovým přívržencem historie. Ale ten nový model se mi líbí." V čem? "Líbí se mi v tom, že jednak stoupne počet zápasů na 189, jednak budou rozmanití soupeři a každý ten tým včetně naší Sparty bude mít větší porci zápasů."

Je rozlosováno, Sparta už ví, proti komu si v novém modelu Ligy mistrů zahraje. "Má o dva zápasy víc než dřív, z každého koše jsou nalosovaní dva rozmanitější soupeři. Osm zápasů je víc než šest," usmívá se a těší Miroslav Jirkal. "A ještě mají ke všemu šanci kromě osmi jasně postupujících míst postoupit z 9. a nebi až ze 24 místa. Je to o další zápas víc." Jirkal popsal, co se mu líbí, že z minulého modelu zmizelo. "Nejsem přívržencem toho, že týmy měly jistou Evropskou ligu. Ano, občas to pro nás bylo dobré, ale teď každý musí na podzim maximálně bojovat, aby byl v dalším kole Ligy mistrů."

Velká dlouhá tabulka vypadá celkem nepřehledně už teď. Do novin se téměř nevejde na jednu stránku. "To je o zvyku," myslí si Jirkal. "Postupem času si lidé zvyknou na týmy, které tam budou. Ty slabší týmy budou mít šanci opravdu postoupit. Hrát dál dál a máme teď daleko širší paletu soupeřů. Pro diváka to je nesmírně cenné a přitažlivé. Podle mě si na to fanoušci stoprocentně zvyknou. Mně se to začíná líbit. Když jsem si všechno nahledal, podmínky veškerých postupů a možnosti těch zápasů, jsem pro."