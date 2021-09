V dalším kole Fortuna ČFL hostili písečtí fotbalisté na svém hřišti Motorlet Praha, soupeře, který na hřištích soupeřů ještě neprohrál. Narazil až tentokrát.

Fortuna ČFL: FC Písek - Motorlet Praha 2:0. | Foto: Jan Škrle

„Věděli jsme, že nás čeká těžká šichta. Motorlet byl do našeho zápasu nejlepším týmem na hřištích soupeřů, když ani jednou neprohrál. Hrál čtvrtý s pátým. V prvním poločase jsme působili zakřiknutým dojmem. Chyběl nám Koreš a Voráček. Hosté měli v první půli dvě stoprocentní šance, které vychytal Satrapa. Navíc netrefili ze samostatných nájezdů bránu. Do druhé půle jsme vystřídali zraněného Schramhausera za Pineaua. A ten se blýskl brankou. Sice asi chtěl centrovat, ale míč zapadl do brány. Trochu náhodný gól. Pak tam měl Pineau další dvě nebezpečné hlavičky. Zvýšili jsme na 2:0, ale hotovo nebylo. Soupeř tam pak měl tři stoprocentní šance, ale Satrapa je znovu vychytal. Byli jsme tentokrát šťastnější,“ komentoval utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.