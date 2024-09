Ve třetí fotbalové lize Písek zase neprohrál. Tentokrát ale svěřenci trenéra Nouska měli ke třem bodům docela blízko. Domácí Velvary vyrovnaly až čtyři minuty před koncem. I tak se ale získaný bod do tabulky bude hodit. Navíc šest gólů pobavilo nejen domácí fanoušky, ale i příznivce píseckého týmu.

V sedmém kole soutěže šli Jihočeši po půlhodině do vedení. Škoda gólu na 1:1, tím se Velvary vrátily do hry. Po přestávce domácí šli dokonce do vedení, které jim ale vydrželo jen 5 minut. Po hodině hry srovnal Voráček. Když o tři minuty později poslal Písek znovu do vedení Štěch, zdálo se, že Nouskův tým míří za třemi body. Pak přišla 86. minuta…

Slovan Velvary - FC Písek 3:3 (1:1), branky: 46. Vandas, 55. Sow, 86. Kubeš - 26. Kašpar, 60. Voráček, 63. Štěch. Rozhodčí: Václav Kubec – Ondřek Pálek, Lukáš Kříž. Diváků: 230. Písek: Lerch – Arzberger (64. Pech), Bartizal, Běloušek (C), Kašpar, Malecha, Maroušek (87. Souhrada), Pařízek, Rajtmajer, Vokurka, Voráček (82. Mařík).