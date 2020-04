Ukončení letošního ročníku amatérských fotbalových soutěží se úzce dotýká také týmu FC MAS Táborsko. Přestože byly postupy a sestupy mezi jednotlivými nižšími soutěže zapovězeny, lídr České fotbalové ligy může napjatě čekat, zda mu případné dohrání druhé nejvyšší soutěže zajistí cestu vzhůru.

Josef Holub. | Foto: Deník / Luboš Dvořák

Oficiální vyjádření FC MAS Táborsko k aktuální situaci poskytl ředitel klubu Josef Holub: „Jsme rádi, že v případě dohrání profesionálních soutěží v ČR budeme mít možnost postoupit. Ale nepředbíhejme událostem. Jakmile by taková nabídka přišla, tak bychom ji přijali. Vnitřním cílem všech lidí v klubu bylo a stále je vrátit se zpět do FNL, tedy do druhé nejvyšší soutěže. Zejména pro osu týmu Navrátil, Kučera, Musiol by to byla určitá satisfakce. Nicméně je zde spousta dalších předpokladů, které se musí nejprve vyplnit, abychom FNL reálně hráli. Jednou podmínek je dohraná soutěž (2. Liga), dále musíme uspět v licenčním řízení a v neposlední řadě musíme mít dostatek financí. V klubu stále pracujeme na tom, abychom vše zvládli. Musíme však také připomenout význam pro mládež, která bude mít za této situace zachován status Sportovního centra mládeže. Dokončujeme hlavně pro mládeže výstavbu sportovního areálu Soukeník. Takže vedení FC MAS Táborsko nespí na vavřínech. Naším nejbližším soupeřem je stále koronavir, takže v koordinaci s městem Tábor dezinfikujeme nákupní centra, distribuujeme štíty a rozvážíme nákupy seniorům. Až porazíme tohoto soupeře, tak zvítězíme všichni.“