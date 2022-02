Branky: 15, a 65. Neužil, 50. Pfeifer, 60. (PK) Slavík, 62. Do Trung, 80. Musiol, 83. Janů.

Sestavy – Sokol Lom: Pavelec (46. Matoušek) – Madar (46. Do Trung), Vávra, Mácha, Janů – Novák (46. Rabiňák), Šimák (70. Kavka), Slavík, Grobár (46. Pfeifer) – Neužil, Musiol (46. Chotovinský). FC Písek: Satrapa (80. Kubec) – Sajtl, Běloušek, Němeček, Kotrba – Mařík (39. Habor), Kynkor – Kalousek (65. Čibera), Stejskal, Mašek – Petr (46. Bílý).

Na sestavě Písku bylo zjevné, že tým postihla marodka, nastoupil ve zcela jiném složení než v předchozích zápasech. „Máme deset hráčů mimo hru. Došel k nám covid a karantény, takže jsme hráli v sestavě, jaká se dala dát dohromady. Nechtěli jsme zklamat soupeře tím, že bychom zápas na poslední chvíli odvolali. Ale prezentovali jsme se takovou bídou, že to pro domácí byl lepší trénink a pro nás utrpení,“ shrnul své pocity vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.

První poločas, stav 1:0. To nenapovídalo tomu, že by mohlo přijít sedm kulí. „V první půli měl Stejskal ještě dvě šance, takže to mohlo být jinak. První půle byla ještě docela dobrá, ale ve druhé nám to tam soupeř nasázel. Zkrátka jsme měli jedenáctku, jakou jsme měli, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Nemůžeme dostat sedm branek. Předčasné závěry z toho dělat nebudeme, ale zápas nám nastavil určité zrcadlo, o co se dá opřít a o co ne,“ doplnil Grobár.

„Musím říci, že Lom kvalitně posílil a odehrál velmi dobrý zápas. Může se stát divizní štikou a budiž mu to přáno. Je to Jihočech, jsme patrioti, takže jim budeme přát, aby to na jaře vyšlo,“ dodává k výkonu soupeře Grobár.

Písecké fotbalisty čeká v dalším přípravném duelu Komárov. Hraje se v sobotu 12. února od 10.15 hodin. „Komárov hraje středočeský krajský přebor, tak bychom snad už mohli také dát nějaké góly a vyhrát. Pak bychom měli hrát s béčkem Sparty. Další týden u nás hraje generálku na druhou ligu Příbram a pak již hrajeme generálku my,“ vypočetl další zápasy Miroslav Grobár a dodal: „Do startu jara zbývá pět týdnů, čtyři přípravné zápasy a my máme tým zdravotně rozložený. Ale to postihne každého a možná dobře, že to přišlo nyní. Za týden to snad už bude zase lepší.“