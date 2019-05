Písek, Domažlice – Třetiligoví fotbalisté Písku nastoupili ve středu v podvečer v rámci vloženého 34. kola soutěže v Domažlicích proti domácí Jiskře. 230 přítomných diváků se rozhodně nenudilo.

Útočník FC Písek Martin Held. | Foto: Deník / Petr Brůha

Utkání nabídlo v základní hrací době osm branek. Domácí šli v 18. minutě do vedení, ale soubor od Otavy hned v následující minutě zásluhou Toma Ulbricha reagoval. Po polovině úvodní pětačtyřicetiminutovky poslal Písecké do vedení probuzený střelec Martin Held, který tak zadělal na pozdější hattrick. Jiskra však dokázala vyrovnat brankou do šatny.