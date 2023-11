/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Písku zakončili první polovunu sezony v ČFL vítězstvím nad předposledním Vltavínem 3:2 a přezimují ve středu tabulky. Dvakrát se střelecky prosadil Arzberger, hosté ještě zdramatizovali závěr střetnutí gólem v 87. minutě.

Fotbalisté Písku v předehrávce 15. kola ČFL porazili Vltavín 3:2. | Foto: Jan Škrle

Hosté byli v úvodu o něco aktivnější a v 22. minutě se ujali vedení po nešťastné teči Vokurky. Písek však brzy vyrovnal zásluhou důrazného Arzbergera, což je přimělo k většímu úsilí a těsně přestávkou se dočkal, když se po brejku prosadil znovu útočník Arzberger.

Po obrátce ze zprvu žádné větší šance nerodily. Vltavín měl míč více ve svém držení, ale nebezpečnější byli Jihočeši, kteří se třetí trefy dočkali v 76. minutě, když se po rohovém kopu prosadil Kašpar. Závěr však patřil soupeři, který ještě dokázal krátce před koncem korigovat, ale písečtí fotbalisté už se o tři body připravit nenechali.

„Vltavín je vlastně další rezervou Sparty, hráči tam prošli mládežnickými kategoriemi, takže fotbal samozřejmě hrát umí a spíše doplácejí na svou nezkušenost. Hosté se dostali do vedení, nám se však povedlo do přestávky skóre otočit a především gól do šatny musel být pro Vltavín studenou sprchou. Po změně stran byli o něco aktivnější hosté, ale my je do větších příležitostí nepouštěli. Přidali jsme třetí trefu a chtěli jsme mít závěr pod kontrolou. To se úplně nepovedlo, protože soupeř ještě snížil a něco musel pochytat i brankář Lerch. Ale zvládli jsme to a tři body jsou důležité především pro klid v zimní pauze,“ konstatoval vedoucí mužstva Písku Miroslav Grobár.