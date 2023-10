/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Písku v předehrávce 11. kola Fortuna ČFL remizovali s béčkem pražské Slavie 2:2 a uhájili domácí neporazitelnost, když ke čtyřem výhrám tentokrát přidali bod. Téměř plný stadion viděl velmi zajímavé utkání, v němž Jihočeši proti celku z čela tabulky dvakrát dotahovali.

Fotbalisté Písku remizovali v předehrávce 11. kola ČFL s béčkem pražské Slavie 2:2. | Foto: Jan Škrle

Jihočeši v první půli tahali za kratší konec a hosté, v jejichž sestavě se na hrotu představili ostřílení mazáci Škoda s Teclem, se po zásluze dostali do vedení. Jejich další dvě velké šance naštěstí pro tým od Otavy zůstaly nevyužité.

Po změně stran Písek hodně přidal, brzy srovnal a byť se Slavia nedlouho poté opět dostala do vedení, nezměrnou bojovností a aktivitou se mu povedlo v 84. minutě vyrovnat.

„Musím říct, že jsme měli plný dům a diváci si podle mého přišli na své. Slavia se představila jako velmi fotbalový tým, který tvoří dravé mládí plus ostřílení borci Škoda s Teclem. V první půli byli hosté lepší a silnější na balonu, naštěstí proměnili jen jednu šanci krátce před přestávkou ze skrumáže. Další stoprocentní v podobě hlavičky Škody zneškodnil Lerch, jednou nám pomohla tyč. Ale hosté si vedení zasloužili. Po pohovorech v kabině se mužstvo zvedlo a v 51. minutě se nám povedlo vyrovnat, když Voráček v souboji skluzem vybojoval míč a dokázal jej uklidit do sítě. Nedlouho poté jsme však dostali druhý gól, kterému předcházel odkop Lercha a nezpracování balonu od Vokurky. Od té doby se hra přelévala ze strany na stranu, oba týmy předváděly pěkný fotbal. V 84. minutě se nám povedlo vyrovnat, když Bartizal z první z hranice vápna napálil balon přímo do šibenice. Ani jeden ze soupeřů se nechtěl spokojit s remízou, takže v závěru nebylo o dramatické situace nouze, ale skóre se už neměnilo. Bod proti tak silnému soupeři má pro nás cenu zlata, myslím, že jich Slavia v této soutěži moc ztrácet nebude,“ konstatoval vedoucí mužstva Miroslav Grobár.

Po výsledné remíze se Pražané posunuli do čela tabulky, Písek je sedmý a v dalším kole se představí v sobotu 7. října na půdě čtvrtých Domažlic (16).

FC Písek - Slavia Praha B 2:2 (0:1)

Branky: 52. Voráček, 84. Bartizal – 41. Zachoval, 58. Planka. ŽK: 3:1 (Sajtl, Bartizal, Běloušek – Kopáček). Rozhodčí: Severýn – Hlaváček, Kotalík. Diváci: 842.

Písek: Lerch - Sajtl (35. Bartizal), Běloušek, Kašpar (89. Štěch), Vokurka - Bicenc, Koreš, Dohnal (70. Pech), Belej (89. Uher) - Arzberger (70. Kašpírek), Voráček.

Slavia B: Sirotník - Trédl, Švec, Hunal Zachoval (77. Toula) - Pudil (77. Piták), Hájek (66. Pech), Kopáček, Planka - Škoda (77. Sy), Tecl.