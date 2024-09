V Deníku jsme psali, že Písek se potřebuje v nové fotbalové sezoně chytit. Zdá se, že se to povedlo. Po domácí výhře nad Chomutovem (a nule vzadu), se svěřencům trenéra Milana Nouska povedlo i pohárové utkání. Písek v MOL Cupu vyřadil Benešov a jde do druhého kola.

Na hřišti divizního Benešova vyhráli Písečtí 3:1 (1:0).

Poločas: 0:1, Góly:72. Leach - 21. vlastní Jelínek, 52. Voráček z penalty, 88. Hořánek. Rozhodčí: Kubečka - Tichý, Louda. ŽK: 0:3 (35. Štěch, 67. Rajtmajer, 72. Vokurka). Diváků: 160. FC Písek: Lukeš - Vokurka, Rajtmajer, Mařík, Kašpar - Malecha, Baďura (46. Hořánek) - Souhrada (46. Pařízek), Pech, Štěch (64. Maroušek) - Arzberger (46. Voráček).

Trenér Nousek pro klubový web uvedl: "Do Benešova jsme jeli s vědomím toho, že se nám v Mol Cupu poslední dobou moc nedaří, takže to byl trochu takový strašák, ale musím říci, že kluci k zápasu přistoupili tak, jak měli. I když došlo k tomu, že jsme inkasovali kontaktní branku na 2:1, čímž se průběh trochu zdramatizoval, tak jsme to zvládli. Jinak si myslím, že jsme průběh kontrolovali a díky tomu jsme si vybojovali postup do druhého kola."

Ve druhém kole Mol Cupu se Písek utká s druholigovým týmem FK Viktoria Žižkov. "Soupeř je atraktivní, hraje druhou ligu. V poslední době má navíc velice dobré výsledky, takže to pro nás bude skvělé porovnání," těší se písecký trenér Milan Nousek. Hrát se bude ve středu 25. září od 16.30 hodin na píseckém stadionu, ale je možné, že ještě dojde k posunu na pozdější čas.

V 6. kole ČFL přijede do Písku v pátek 13.9. na 18.00 Příbram.