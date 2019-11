Poslední tým ČFL prožívá mizerné období. Nováček nevyhrál dva měsíce a ukončit nelichotivou sérii hodlal v sychravém nedělním odpoledni. S Pískem se úporně bránil celou půlhodinu, kdy se nedostal z vlastní poloviny. Písečtí se jen těžko dostávali přes zahuštěnou obranu, dirigovanou bývalým stoperem Písku Rendlou, a z drtivé převahy si vypracovali jen dvě příležitosti, které domácí brankář Buchlák zlikvidoval Kubišovi a J. Heldovi.

Na konci poločasu se začali domácí osmělovat a první střelu na Satrapovu branku vyslali Červeným ve 41. minutě. O tři minuty později zahřála hrstku prokřehlých diváků standardka, z níž se Rakovník ujal nečekaného vedení. Vacovský za cenu žluté karty fauloval na hranici velkého vápna a následný trestný kop poslal Marek Hejda přesně přes zeď do sítě.

Obrana domácích odolávala dalších dvacet minut než Písečtí po kombinaci a centru Benetky vyrovnali Martinem Voráčkem. Po necelých dvou minutách bylo v hostujícím táboře ještě veseleji. Střídající Štěpán Holý si naběhl na kolmici Ulbricha do otevřené obrany a přesnou střelou dokonal bleskový obrat.

Sotva se rozehrálo, musel hasit velkou možnost domácích stoper Běloušek, který skluzem zabránil přihrávce na nabíhajícího útočníka. Z protiútoku mohl pojistit náskok Vávra, ale z úhlu nastřelil brankáře. Vzápětí po rozehrané standardce běžel ze strany sám na branku Valenta, byl z toho jen roh.

Konec střetnutí si Písek zkušeně pohlídal a v 85. minutě přidal vítěznou pečeť Tomášem Valentou, když trefil z voleje Sajtlův centr. Ve druhé minutě nastavení zkusil kapitán Presl překvapit brankáře ze středového kruhu, míč skončil na břevně, a následně se ozval poslední hvizd rozhodčího. Písek potvrdil roli favorita a vyhrál devátý z posledních jedenácti zápasů.

„Vítězství se nerodilo vůbec lehce, to si všichni uvědomujeme,“ podotkl při hodnocení trenér Milan Nousek ml. „Přes půl hodiny jsme se nemohli dostat přes zhuštěnou obranu, na konci poločasu jsme zaváhali při přebírání hráčů a z trestného kopu inkasovali. O přestávce jsme si k tomu něco řekli, věřili jsme, že by se měla naše kvalita projevit. Zrychlení po krajích jsme ještě zvýšili s příchodem náhradníků Valenty, Holého a Sajtla. Bylo důležité, že jsme během chvilky zápas zvrátili. Rakovník musel otevřít hru a my přidali ještě třetí gól v závěru. Jak jsem řekl, splnili jsme povinnost, ale nebylo to jednoduché. Za vítězství jsme rádi, celý tým mu šel naproti,“ shrnul písecký kouč vystoupení na Městském stadionu v Rakovníku.

SK Rakovník – FC Písek 1:3 (1:0)

Branky: 44. Hejda - 63. Voráček, 65. Holý, 86. Valenta. Rozhodčí: Hodek - Szikszay, Langmajer. ŽK: 4:3 (Červený, Severin, Hejda, Ducár – Vacovský, Valenta, Holý). Diváků: 145.

Rakovník: Buchlák – Pelyak, Rendla, Duchoň, Klein - Krupička, Sklenka, Červený, Severin (78. Ducár), Vilímek - Hejda. Trenér Jiří Razím.

FC Písek: Satrapa – Benetka, Běloušek, Vacovský, Kubiš (58. Holý) – Voráček (86. Hajdo), J. Held, Presl, M. Held (46. Valenta) – Vávra (73. Sajtl), Ulbrich (80. Kulík). Trenér Milan Nousek ml.

Michal Průcha, FC Písek