Generálkou píseckého týmu před startem jarní části třetí ligy bude turnaj v Kamenici nad Lipou. V prvním duelu se Písečtí utkají s Pelhřimovem, který vede krajský přebor na Vysočině. Pokud by měly vyjít prognózy pořadatelů, ve finále by se měli Písečtí potkat s divizním Sokolem Lom. S tím již jednou v přípravě hráli a zvítězili 7:0.

V Kamenici dostanou příležitost se ukázat všichni hráči. "Je to pro nás generálka a věřím, že po půstu z minulého víkendu budou mít kluci do fotbalu chuť. Čekají nás dva zápasy a čas na hřišti rozdělíme mezi hráče rovnoměrně," doplnil trenér Milan Nousek. Ten právě po tomto turnaji uzavře kádr pro jaro.

V týmu by měl pokračovat Štěch, který se v přípravě ukázal v dobrém světle. Nyní se již jen dolaďuje jeho příchod do Písku. V sestavě by se měly v sobotu objevit i další posly. Dle informací z klubu hrál jeden z trojice nových hráčů v minulé sezoně v nejvyšší soutěži. "Měli by zapadnout do základní jedenáctky," doplnil pro klubový web vedoucí mužsta Miroslav Grobár.

