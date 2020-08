Proti devatenáctce Slavie stačil ve 30. minutě odpovědět na vedoucí gól sešívaných Antonín Presl, který pohotově využil zaváhání brankáře s obránci, byl u míče první a nekompromisně zavěsil. Další šance už Písečtí nevyužili a sami po přestávce dvakrát inkasovali. „Slávisté našli skuliny v naší obraně, výsledkově to nedopadlo, byť jsme šance minimálně na remízu měli,“ uvedl kouč Milan Nousek ml. k dopolední přípravě.

„Utkání bylo dobré v tom, že jsme si zase mohli vyzkoušet některé věci, které chceme praktikovat v sezoně. Průběžně se to lepší, věřím, že to do startu soutěže dopilujeme,“ dodal Nousek, jehož mrzela nejen porážka, ale i větší absence hráčů. „K už tak početné marodce se z rodinných důvodů omluvil Froněk a při rozcvičování se zranil Sigmund.“

Po obědě nastoupil do druhého utkání kombinovaný tým Písku složený z dorostenců, které doplnila trojice z A-týmu Vojtíšek, K. Kulík a Majer. „S Olešníkem nastoupili především kluci ze staršího dorostu a musím je pochválit. Popasovali se s tím výborně. Na to, že v týdnu absolvovali soustředění ve Strakonicích a jejich trenér Bílý předpovídal, že po padesáti minutách odpadnou únavou, vydrželi se silami celý zápas. Proti zkušenému soupeři uhráli slušný výsledek a vypracovali si dvě slibné možnosti na vyrovnání,“ ocenil Nousek výkon dorostenců.

Olešník přijel bez své největší hvězdy Davida Lafaty a už v 10. minutě prohrával zásluhou trefy Toma Bílého, který se z poloviny hřiště řítil sám na brankáře Jirkala, udělal mu kličku a nezadržitelně skóroval. Krajský mistr Olešník hrozil především ze standardek, z nichž dal také oba góly. Vítězný tři minuty po přestávce po rohu Hellerem.

V nadcházejícím týdnu, kdy se měsíční letní příprava přehoupne do druhé poloviny, sehraje Písek dva duely. Ve středu 5. srpna s béčkem Plzně od 17:30 hodin a v sobotu 8. srpna v závěrečném domácím střetnutí od 10:15 s Č. Krumlovem. Generálka je na pořadu v sobotu 15. srpna, kdy žlutomodří zajíždějí v rámci 1. kola Mol Cupu do Českého Brodu (17).

FC Písek – SK Slavia Praha U19 1:3 (1:1)

Góly: 30. Presl – 10. a 70. Alijagič, 60. Šubert.

Písek: Satrapa (65. Hejníček) – Benetka, Běloušek, Mařík, Hajdo – Presl, Pařízek, J. Held, Kulík (46. Majer) – Petřík, Voráček.

FC Písek komb. – FK Olešník 1:2 (1:1)

Góly: 10. Bílý – 30. Toth, 48. Heller.

Písek: Vojtíšek (60. V. Pícha I.) – Stejskal, V. Kulík, K. Kulík, Kotrba – Šťástka, Majer, Kortan, V. Pícha II. (60. Hadáček) – Velek, Bílý (70. M. Held).

Autor: Michal Průcha (FC Písek)