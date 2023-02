Branky: 24. (pen.), 36., 56., 86. a 88. Kalousek, 5. Koreš, 78. Štěch. Rozhodčí: Lepič - Smola, Černý.

Sestavy - Písek: Satrapa – Malý, Němeček, Kašpar, Vokurka – Martin Kynkor, Sajtl – Kalousek, Koreš, Voráček – Bicenc. Střídali Lukeš, Novák, Pícha, Vonášek, Štěch, Hendrych. Lom: Pecháček – Škarda, Mácha, Grobár, Vysušil – Kubovský, Skopec, Pfeifer, Novák – Musiol, Škrleta. Střídal Madar.

Domácí šli sice do vedení již v 5. minutě, ale hra byla vyrovnaná. Své umění musel prokázat i písecký gólman Satrapa. Druhou branku dal z penalty Kalousek a odstartoval svůj střelecký koncert. Svou druhou trefu stihl ještě do půle. V poločase domácí trenér Nousek vystřídal a hned v úvodu druhého dějství se vytáhl i druhý písecký gólman Lukeš při trestném kopu Grobára. Po deseti minutách završil Kalousek hattrick a zbytek zápasu se odehrával v písecké režii. Kalousek nakonec nasbíral pět přesných zásahů.

"Jsem spokojen. Nečekal jsem tak vysoký rozdíl ve skóre na to, s jakým jsme hráli soupeřem. Kluci za tím šli a sklidili odměnu za práci v tréninku. Zápasy se většinou lámou po 70. minutě. Kdo má víc sil, vyhrává. Naši hráči vydrželi až do konce, který jasně ovládli. Samozřejmě se na tom projevilo i to, že soupeř měl minimum hráčů na střídání,“ hodnotil pro klubový web utkání domácí trenér Milan Nousek.

V dalším přípravném utkání se Písečtí utkají v sobotu 11. února od 10.30 hodin s FK Viagem Příbram.

Zdroj: FC Písek