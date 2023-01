Branky: 38. Bicenc – 21. Špatenka, 26. a 41. Buchvaldek, 35. Moulis, 81. Červenka. Rozhodčí: Hocek – Pečenka, Kotalík.

Sestavy – Písek: Lukeš – Novák, Němeček, Vokurka, Kotrba – Martin Kynkor, Hendrych – Štěch, Kalousek, Voráček – Bicenc. Střídali: Satrapa, Kašpar, Kohout, Malý, Pícha, Vonášek.

Dukla: Čtvrtečka – Ullman, Piroch, Peterka, Hrubeš – Buchvaldek, Barac, Havelka, Špatenka, Moulis – Matějka. II. půle: Čtvrtečka – Douděra, Piroch, Holiš, Zapletal – Uhlíř, Hudec, Kozel, Lehký, Hodek – Červenka.

Oba celky jsou v největším přípravném zápřahu, a tak si hráči dali s radostí fotbálek. Pro pražskou Duklu to byl závěr soustředění. „Dík patří městským službám za úpravu hřiště ještě před zápasem, takže se hrálo na výborném terénu. Dukla na soustředění tvrdě pracovala, naši kluci také hodně běhali, takže všichni vzali za vděk, že si mohli zahrát kvalitní zápas. My si v první půli dali prakticky tři polovlastní góly. Z naší strany Bicenc trefil břevno a pak dal i gól. Místo 2:3 či 2:2 to zkrátka bylo 1:4. Oni pak vystřídali kromě gólmana celou sestavu a druhá půle byla 0:1,“ shrnul utkání vedoucí FC Písek Miroslav Grobár a doplnil: “Zápas nám ukázal zase nějaké nedostatky, na kterých je třeba pracovat. Ale takové zápasy jsou důležité. Dorostenci, kteří s námi trénují, proti takovému soupeři v životě nehráli, tak alespoň vědí, co to obnáší. Zkrátka to splnilo, co mělo.“

Domácí měli oproti minulému utkání v sestavě několik změn. „Je v týmu nějaká viróza, navíc Ondra Běloušek stále laboruje s kolenem, Štěpán Koreš si stěžuje na tříslo, takže se sestava obměnila,“ uvedl M. Grobár.

Naopak se nově objevil na hřišti Dominik Štěch, který šel z divizních Katovic na zkoušku do druholigového Táborska. Nyní nastoupil v dresu Písku. „Je to kluk, který na sobě chce pracovat a posouvat se. Na druhou ligu to asi ještě není, ale divizi již přerůstá. Máme povolení jej zkoušet, takže uvidíme, jak to bude dál,“ doplnil Miroslav Grobár.