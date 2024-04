Fotbalisté Písku v 21. kole ČFL prohráli na půdě pražského Motorletu 0:2, když oba góly inkasovali v závěrečných pěti minutách.

Písečtí fotbalisté na podzim pražský Motorlet zdolali 2:0, nyní stejným výsledkem na půdě soupeře prohráli. | Foto: archiv Deníku

Jihočeši se museli vypořádat s celou řadou absencí, přesto dlouho hráli vyrovnanou partii. Utkání žádné velké příležitosti nenabídlo a domácí jej rozhodli se až v samotném závěru. V 85. minutě nejprve vystřelil Žížala a míč po zblokované střele dorazil do sítě Amobi.

Písečtí se ve snaze vyrovnat natlačili před branku Motorletu, ale v 89. minutě se brankář Lerch, který vyběhl až na půlku, dostal do střetu právě s autorem úvodní trefy, po němž skončil na zemi a pro domácího útočníka už nebyl problém pojistit svému celku vítězství.

„Na Motorlet jsme jeli v hodně okleštěné sestavě kvůli zraněním i karetnímu trestu a těsně před utkáním ještě vypadl Baďura, takže nám zůstali na lavičce jen tři hráči. Nastoupili jsme s cílem získat bod, což se nám pětaosmdesát minut dařilo. Dlouho jsme hráli vyrovnaně, v závěru nás však domácí přitlačili a nakonec také také rozhodli ve svůj prospěch. První branku jsme obdrželi z dorážky, pak jsme hráli vabank a brankář Lerch šel na půlce do souboje, po němž upadl a soupeř už neměl problém přidat druhou trefu. Nevím, možná to byl faul od hráče Motorletu, ale sudí to nepískl, tak těžko říct. Rozhodlo více štěstí soupeře, protože to byl remízový zápas bez vyložených šancí. Jsme zklamaní, ale nyní hrajeme dvakrát doma, tak musíme nějaké body urvat,“ zhodnotil duel písecký vedoucí mužstva Miroslav Grobár.

Tým od Otavy v tabulce klesl na desátou příčku a v příštím kole v pátek 12. dubna doma přivítá béčko pražských Bohemians (18 hodin).

FK Motorlet Praha – FC Písek 2:0 (0:0)

Branky: 85. a 89. Amobi. ŽK: 4:1 (Jurčišin, Sehedi, Konopásek, Žížala – Dohnal). Rozhodčí: Vojtěch – Bečvář, Duchoň. Diváci: 172

Písek: Lerch – Novák, Kašpar, Bartizal, Vokurka – Koreš, Pech – Kalousek, Dohnal, Belej (76. Štěch), Arzberger.