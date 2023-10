Po středečním velmi dobrém domácím výkonu proti béčku Slavie sehrál Písek další nepovedenou partii na hřišti soupeře. Ve třetím venkovním utkání po sobě inkasovali Písečtí čtyři branky. Na půdě ambiciózních Domažlic v 10. kole ČFL tentokrát neskórovali ani jednou.

Písečtí fotbalisté prohráli v 10. kole ČFL Domažlicích 0:4. | Foto: Jan Škrle

Hra ale podle trenéra Milana Nouska nebyla tak špatná, jak napovídá výsledek. „Podali jsme jakžtakž solidní výkon, nebylo to úplně nejhorší. Domažlice mají kvalitní mužstvo a i z výrazu jejich tváří po zápase bylo patrné, že se na to vítězství dost nadřeli,“ všiml si kouč Písku.

Utkání se zlomilo po hodině hry v rozmezí čtyř minut mezi 63. a 67. minutou utkání. V tomto časové úseku dostal Písek tři góly a bylo po nadějích. Dva byly z penalt, ten na 4:0 si dali hosté sami. „Když rozhodčí penalty odpískal, tak byly. Ta první penalta přišla v době, kdybychom byli možná ještě schopni s výsledkem něco udělat. A abychom si to vyžrali až do konce, dali jsme si vlastní gól po rohovém kopu,“ popsal Nousek klíčovou pasáž utkání.

Písek nemusel obdržet tolik gólů, na druhou stranu těžko mohl pomýšlet na body, když nedokázal ani jednou skórovat. Hosté se dostávali spíš do náznaků šancí. „Některé situace se daly dotáhnout do gólové koncovky, my jsme to ale nedokázali. Asi jsme si štěstí vybrali ve středečním duelu se Slavií,“ pokrčil rameny písecký kouč.

Konečné skóre mohl alespoň kosmeticky upravit hlavičkující Martin Voráček, domažlického brankáře však nedokázal překonat ani z bezprostřední blízkosti.

Písecké nyní čeká dvoutýdenní volno a fotbalisté tak budou tak mít dostatek času, aby se dobře připravili na další venkovní utkání v Hostouni. Na hřišti vedoucího celku tabulky se Písek představí v neděli 22. října.

Jiskra Domažlice – FC Písek 4:0 (1:0)

Branky: 38. Vávra, 60. Vais (pen.), 63. Došlý (pen.), 67. vlastní (Voráček). ŽK: 2:1 (Dvořák, Vávra – Bartizal). Rozhodčí: Šmat – Melničuk, Makovec. Diváci: 317.

Písek: Lukeš – Bartizal, Běloušek, Kašpar, Vokurka (70. Novák) – Dohnal (64. Kašpírek), Belej (64. Pech) – Bicenc (70. Štěch), Koreš, Voráček – Arzberger (70. Uher).