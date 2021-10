SK Rakovník – FC Písek 2:2 (2:2)

Branky: 17. Traore, 24. Nwachukwa – 19. Kalousek, 35. Belej. ŽK: 2:1 (Do Nascimento, Duchoň – Koreš). Diváci: 135. Rozhodčí: Kubec – Kožár, Štrincl.

FC Písek: Satrapa – Hrachovec, Běloušek (88. Stejskal), K. Kulík, Kotrba – Volf, Schramhauser – Kalousek, Koreš, Voráček (62. Pineau) – Belej (73. Petr). Trenér: Milan Nousek.

Rakovník je sice týmem bojujícím o záchranu, ale o to složitější se čekal zápas co se týče dobývání jeho branky. „Soupeř to hrál od začátku zataženě a dvakrát nám dal v prvním poločase góla z brejku. Museli jsme tedy dvakrát dotahovat, což byla voda na domácí mlýn. Do poločasu jsme dokázali stav srovnat. Po přestávce se soupeř zakopal před svou brankou, přesto jsme měli dvě šance, ale gól jsme tam již nedokázali dotlačit,“ hodnotil utkání vedoucí Písku Petr Bílý.

Písek tedy byl po celé utkání aktivnější, přesto má jen bod. „Branku soupeře jsme stále dobývali, ale bylo spíše po vápno, dál jsme se těžko dostávali. Aktivnější ve hře jsme byli, ale tentokrát to na výhru nestačilo,“ uvedl Petr Bílý a doplnil: „Spokojeni s bodem být nemůžeme. Chtěli jsme tři, máme jeden, takže něco do té spokojenosti chybí.“